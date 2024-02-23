人民网迪拜2月23日电 （记者管克江、实习生闫梦）“我对中国继续推动高水平对外开放、中国经济持续稳定向好充满信心。”阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪近日接受人民网记者采访时表示，中国经济长期向好的趋势不变，并将推动世界经济不断深入发展，阿联酋愿同中方加强务实合作，促进共同发展。

阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪接受采访。阿联酋通讯社供图

萨尼·宰尤迪表示，2023年对全球经济而言是充满挑战的一年，世界经济复苏缓慢，全球性挑战增多，但是在各方努力下，不少困难得到克服。他高度赞赏中国推出的一系列高水平对外开放举措，以及为维护供应链产业链稳定畅通等作出的努力，指出这些政策举措为充满不确定性的国际形势注入稳定性。萨尼·宰尤迪认为，今年随着一些国家通胀压力缓和以及各国对基础设施项目的持续投资，全球经济的走向将更加光明。他特别指出，共建“一带一路”将为共建国家经济社会发展注入更强劲动力。

萨尼·宰尤迪表示，阿中双方经贸领域发展潜力巨大，前景十分广阔。去年双方经贸合作保持稳健增长，并呈现加速发展的势头。“这表明，阿中务实合作有着坚实基础和光明前景，阿联酋对加强与中方合作的信心更加坚定。”他表示，中国有超大规模的市场优势和内需潜力，随着中国深入推动高水平对外开放，中国推动世界经济增长的地位和作用将继续增强，阿联酋也将在中国不断发展的过程中获得新机遇，实现共同发展。

萨尼·宰尤迪强调，阿方非常珍视与中国的关系。阿中是友好国家发展关系的典范，双方对未来有着共同的愿景，在知识、创新、技术和新经济领域持续扩大投入。“阿中双方将继续共同努力，不断提升合作水平、实现可持续发展，推动阿中实现更大互利共赢。”

世贸组织第13届部长级会议将于2月26日至29日在阿联酋阿布扎比举行。世贸组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台。萨尼·宰尤迪表示，世界贸易组织谈判建立在充分协商和共识的基础上，本届部长级会议将讨论世贸组织改革、加强争端解决机制、促进投资便利化等议题。阿联酋作为东道国，将同包括中国在内的各方积极磋商，推动会议取得更多务实成果。他指出，促进投资便利化事关确保发展中国家获得发展资金问题，备受关注。阿方愿同各方就此展开充分探讨，以推动全球投资稳定增长和促进各方可持续发展。

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