新华社北京2月20日电（记者冯歆然）针对美欧对中国汽车产业采取的贸易保护主义措施，外交部发言人毛宁20日说，分工合作、互利共赢是汽车产业链的显著特点。不追求“跑得更快”，却试图“绊倒别人”，实则输掉自身长远发展，也拖累世界进步繁荣。

当日例行记者会上，有记者问：去年中国汽车出口491万辆（不包含二手车），首次跃居世界首位。中国汽车工业协会数据显示，今年1月，中国出口汽车44.3万辆，同比增长47.4%。我们也注意到，美方正考虑采用关税以外的方式，限制对中国智能汽车及相关零部件的进口。欧盟也对中国电动汽车发起了反补贴调查。发言人对此有何评论？

“你提到有关中国汽车出口的数据充分显示了中国制造业的高质量发展和科技创新的强劲活力。”毛宁说。

毛宁表示，分工合作、互利共赢是汽车产业链的显著特点。中国汽车产业的跨越式发展，为全球消费者提供了高质量、高性价比产品。中国每出口3辆汽车其中就有1辆是电动载人汽车，为全球绿色低碳转型作出积极贡献。

“有关国家对中国采取的贸易保护主义措施，正如王毅外长指出，把正常的贸易往来泛安全化、泛意识形态化，以‘去风险’为名，构筑‘小院高墙’，不追求‘跑得更快’，却试图‘绊倒别人’，看似赢了，实则不仅输掉了自己的长远发展，也拖累了世界的进步与繁荣。”她说。

毛宁说，中方始终认为，各方应团结而不是分裂，合作而不是对抗，开放而不是封闭，在维护自身利益时兼顾他方利益，在寻求自身发展时促进共同发展，为经贸合作创造国际化、市场化、法治化环境，推动经济全球化向更加普惠包容的方向发展。

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