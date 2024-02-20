第四届“日中未来创发研讨会”在东京举行。人民网 许可摄

人民网东京2月20日电 （许可）由日本笹川和平财团笹川日中友好基金主办、日本科学协会协办的第四届“日中未来创发研讨会”于18日、19日在东京举行。来自东京大学、武汉大学等院校的60余名中日学生参加了为期两天的交流活动。

本届研讨会以“我们想实现的未来生活”为主题，活动期间学生们游览了东京塔、浅草寺、涩谷等东京知名地标，通过专题讲座、实地考察以及小组讨论等形式，进一步了解对方国家的生活和文化，共同探讨未来生活发展的可能性。

成长经历引发现场共鸣

嘉宾回答观众提问。人民网 蒋晓辰摄

新媒体博主山下智博、声优刘婧荦、清华大学博士于智为等嘉宾分别从自身经历出发作主题演讲。

山下智博认为两国民众应增进相互了解，他以自己刚到中国时的经历为例，强调了与当地民众交友、积极互动交流的重要性。从喜欢动漫的孩子到活跃在中日配音界的专业声优，刘婧荦勇于追梦的经历与发自内心的热爱，引发了现场学生的强烈共鸣。于智为分享了自己多年从事中日文化交流的经历，寄语学生们要勇于感受、思考生活并付诸行动。

共同描绘未来生活蓝图

中日学生分组讨论交流。人民网 蒋晓辰摄

活动现场，中日学生分组讨论，互相交流在东京实地考察的感受和对未来生活的畅想。“日本有很多无障碍设施，为残障人士提供了便利”“广告中有很多漫画元素”“街道上为什么没有垃圾桶？”……一张张便利贴，记录下了学生们亲身体验到的文化差异。

学生们发表小组讨论成果。人民网 许可摄

学生们围绕人与自然共生、垃圾处理、观光旅游等主题，借助AI、VR等前沿科技，描绘出对未来生活的美好憧憬。

日本科学协会理事渡边雄一郎、国观智库总裁任力波、浙江越秀外国语学院东方语言学院院长邱鸣对学生们展现出的想象力、观察力与团队协作精神给予充分肯定，表示未来属于青年一代，希望两国青年增进对彼此文化的理解，加强对话沟通。

主办方与嘉宾合影。人民网 蒋晓辰摄

来自早稻田大学的高桥健一曾在中国留学，此次他作为志愿者，带领组员们在上野、原宿等地进行了实地考察。来自武汉大学日语系的辛宸和福州大学日语系的林子晗均为初次访日，对于日本街头的扭蛋机、露天市集等感到十分新奇。二人兴奋地表示，以前都是从书本上了解日本，此次通过与日本学生的交流和实地考察，对日本社会有了更加立体的了解和认知。

高桥健一带领组员们进行实地考察。人民网 蒋晓辰摄

来自早稻田大学的大四学生大野晃照已经是第三次参加研讨会。他表示，通过与中国学生的交流，感受到两国生活方式和思维方式的不同，从而对中国文化和当地社会产生了更深的兴趣。期待今后和中国的年轻人加强交流合作，碰撞出新的火花。

第四届“日中未来创发研讨会”活动现场。人民网 蒋晓辰摄

“日中未来创发研讨会”始于2022年，旨在通过中日青年间的交流对话增进理解、思考如何构建更加稳固的两国关系。本届研讨会特邀笹川杯全国高校日本知识大赛、笹川杯品书知日本征文大赛、笹川杯日本研究论文大赛的获奖者共40余名中国学生访日，由“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛获奖者担任志愿者。

(责编：于洋、吴成良)