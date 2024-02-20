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新研究：高枕并非无忧

钱铮
2024年02月20日16:31 | 来源：新华网
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新华社东京2月20日电（记者钱铮）有些人睡觉时习惯用很高的枕头。一项新研究发现，使用过高的枕头可能诱发自发性椎动脉夹层，而这是导致脑卒中（俗称中风）的原因之一。研究人员指出，高枕并非无忧，人们在选择枕头时还需多加注意。

日本国立循环器官疾病研究中心等机构的研究人员近日在《欧洲卒中杂志》上发表文章介绍说，自发性椎动脉夹层是一种动脉血管病变，发病原因尚不十分明确。由于不少患者醒来时出现颈部、头枕部疼痛等症状，且一些患者有使用高枕头的习惯，于是他们决定研究这种疾病是否与高枕头的使用有关。

他们以2018年至2023年间在日本一家医疗机构接受治疗的53名自发性椎动脉夹层患者为研究对象，并选取同时期53名罹患其他疾病的患者作为对照组，调查这些人平时使用的枕头高度。参考相关专家意见后，研究人员将高度超过12厘米的枕头定义为高枕头，将高度超过15厘米的枕头定义为极高的枕头。

调查显示，自发性椎动脉夹层患者组有18人使用高度超过12厘米的枕头，而对照组只有8人。具体到枕头高度超过15厘米的情况，患者组有9人使用极高的枕头，而对照组只有1人。研究人员说，这表明枕头的高度与自发性椎动脉夹层的发病存在关联。

研究人员说，一些自发性椎动脉夹层患者发病可能是使用过高的枕头导致的，使用高枕头时，脖子的弯曲程度较大，尤其在翻身等导致脖子转动的情况下容易损伤血管，因此应避免使用过高的枕头。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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