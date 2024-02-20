人民网迪拜2月20日电 （记者张志文）2月19日，第29届海湾食品展在迪拜世界贸易中心开幕。作为全球食品和饮料行业的一项重要展会，本届海湾食品展吸引了约190个国家或地区的5500家企业参展，观众规模预计将达到15万人次。

海湾食品展肉禽展区一角。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

海湾食品展上，一位展商在展示海产品。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为一家中国干果参展企业代表与采购商洽谈。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

当日，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德巡展并表示，海湾食品展的举办是阿联酋为提高全球供应链效率、培育新解决方案而采取的一项措施。穆罕默德认为，作为技术创新中心和全球贸易的关键节点，迪拜凭借高质量基础设施和互联互通，在加强全球粮食安全方面发挥着关键作用。

阿联酋气候变化和环境部长阿姆娜在开幕致辞中表示，关注食品工业和粮食安全的未来具有重要现实意义。“我们星球的气温不断上升，正在使我们的自然环境受到影响。”阿姆娜指出，阿联酋致力于推广符合当地气候条件的农业生产先进技术，阿联酋的国家粮食战略旨在通过利用现代技术提高当地生产的可持续性。

图为中国参展企业代表与采购商交流。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为专业观众在海湾食品展饮料展区参观。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

据悉，本届海湾食品展将持续至2月23日，展出健康与保健、饮料、油料、肉禽等8大领域的超过10万种新产品和创新成果。

(责编：于洋、吴成良)