中新网马尼拉2月19日电 (张兴龙 蒋雨峰)第20届“菲中传统文化节”18日在菲律宾马尼拉黎刹公园中国园举行。

图为文化节现场的菲律宾丝竹管弦乐表演。张兴龙摄

中国驻菲律宾大使黄溪连应邀出席活动并致辞。黄溪连表示，“菲中传统文化节”以文化之美联结两国人民，在交流互鉴中增进相知相亲。期待“菲中传统文化节”发挥纽带作用，激发各方深入参与两国人文交流的热情，扮演好文明互鉴、民心互通的桥梁角色，为中菲关系未来发展注入更多暖流和动力。

图为舞狮表演吸引民众合影。张兴龙摄

此次“菲中传统文化节”设置了“中菲历史上的友好交往”主题图片展，溯源了中菲跨越千年之久的政治交往、经贸活动、人文交流的历史图景，强调中菲友谊内涵丰富、历久弥新。

此次“菲中传统文化节”由马尼拉市政府、菲国家公园发展委员会、菲华商联总会、菲华青年学社共同主办。

当晚，黎刹公园中国园灯火璀璨，数千余名菲律宾各界民众游园观展，参与打灯谜、书法、糖画等文化体验项目，欣赏中菲文艺演出和焰火表演，感受两国传统文化交流互鉴的独特魅力，在欢笑中共度欢乐春节。

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