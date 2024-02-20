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澳总理：期待未来澳中保持并加强交流合作

2024年02月20日14:37 | 来源：新华网
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新华社悉尼2月20日电（记者梁有昶 王琪）澳大利亚总理阿尔巴尼斯19日晚在西澳大利亚州首府珀斯表示，期待未来澳中保持并加强交流与合作。

当晚，由西澳中华总商会、中华会馆和西澳澳中友协共同举办的“2024西澳华人新年晚宴”活动在珀斯举行，阿尔巴尼斯与澳贸易与旅游部长法雷尔，澳移民、公民和多元文化事务部部长贾尔斯等澳方政要，以及中国驻澳大使肖千和在澳华侨华人代表等近千名嘉宾出席。

阿尔巴尼斯在致辞中称赞华人社会对澳大利亚和澳中关系发展作出的贡献，指出中华文化是澳多元文化的重要组成部分，春节庆祝活动已成为澳各界人士积极参与的全国性庆典。阿尔巴尼斯回顾去年11月访华经历，对中国发生的变化和取得的成就表示赞叹，对澳中两国关系企稳向好给予肯定，期待未来澳中保持并加强交流与合作。

肖千表示，中澳关系的不断发展凝聚着广大旅澳侨胞的积极投入和贡献。中澳关系的本质是互利共赢，中澳友好合作符合两国人民的根本利益和共同愿望。

来自长沙交响乐团、武汉大学、湖南大学的乐手和合唱团员当晚在活动中与西澳当地华人社团分别表演了精彩的节目，整个活动洋溢着中国新年的喜庆氛围。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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