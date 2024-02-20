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一位俄罗斯打蜡师眼中的“十四冬”

2024年02月20日13:53 | 来源：新华网
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新华社呼和浩特2月20日电 题：一位俄罗斯打蜡师眼中的“十四冬”

新华社记者哈丽娜

在银装素裹的“十四冬”乌兰察布市凉城赛区，运动员们脚踏雪板，手持雪杖在赛道上尽情驰骋。赛场外的打蜡房里，打蜡师阿娜斯塔西娅·伊万诺夫娜正在给雪板打蜡，她拿出一罐雪蜡，均匀地铺满整个雪板，随后拿起打蜡熨斗，小心翼翼地熨烫起来。

“这是我第一次来中国，第一次来就参加了‘十四冬’这个体育盛会，觉得非常幸运。我在赛事期间承担运动员雪板打蜡、养护工作，蜡打得好，可以保障雪板的光滑度，有助于运动员提升成绩。”伊万诺夫娜说。

今年45岁的伊万诺夫娜来自俄罗斯科米共和国，她是一名越野滑雪教练，兼职打蜡师，多年雪上运动经历，让她对雪道有较深入的了解。“凉城赛区的场地，赛道很棒，很适合越野滑雪，通过观看运动员们的比赛我也能学习到很多。”

“十四冬”期间，越野滑雪、冬季两项等项目的比赛在凉城滑雪场举行。据介绍，凉城滑雪场的山顶最高海拔达2100米，雪道落差500米，雪道面积40万平方米，雪道总长度有14000余米，现已建成高、中、初级滑雪道、国际标准越野赛道、单板标准U型槽专业赛道等12条。

在伊万诺夫娜看来，“十四冬”不仅展现了中国运动员的竞技水平，还激发了群众参与冰雪运动的热情，这正是“十四冬”的魅力所在。

近日，呼和浩特市马鬃山滑雪场人气暴涨，滑雪爱好者在不同滑雪道上，上演着速度与激情。

马鬃山滑雪场总经理张小程说，随着“十四冬”开赛，再次点燃了大众参与冰雪运动的热情，滑雪场每日接待游客超2000人，还有来自巴基斯坦、摩洛哥、孟加拉国等国家和地区的滑雪爱好者，一起分享冰雪运动带来的快乐。

内蒙古拥有丰富的冰雪资源，借助“十四冬”的举办，内蒙古各地因地制宜推出了冰雪那达慕、冬季英雄会、冷极马拉松、蒙古马超级联赛等冰雪活动，特色冰雪运动激发了全民参与冰雪运动的积极性。据了解，内蒙古这个冬季举办“冬运惠民”系列赛事活动共240余场次，直接参与25万人次，辐射带动健身爱好者近300万人次。

“通过参加‘十四冬’，我深深地感受到，中国冰雪运动的快速发展，中国冰雪运动市场广阔，充满了活力，我相信将来会有更多像我一样的外国人来到中国参加冰雪运动，寻求发展。”伊万诺夫娜说。

当前正值中国春节，伊万诺夫娜忙完一天的工作后，会到处走走、转转，看着当地浓浓的年味儿，拿出手机拍照留念，“中国的春节文化特别吸引我，回国后我要把照片分享给家人和朋友，把中国文化介绍给更多的人。”

(责编：艾雯、徐祥丽)

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