新华社日内瓦2月19日电（记者曾焱）世界卫生组织19日援引国际组织“全球营养联盟”的一份最新报告指出，加沙地带婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女营养不良率急剧上升，严重威胁身体健康。

世卫组织当日发布新闻公报说，随着本轮巴以冲突进入第20周，加沙地带食物和安全饮用水严重短缺，疾病肆虐，损害了当地妇女和婴幼儿的营养状况和免疫力。

这份题为《加沙：营养脆弱性和局势分析》的报告说，加沙地带90%的两岁以下婴幼儿以及95%的孕妇和哺乳期妇女面临严重食物短缺。

报告说，因人道援助中断数周，加沙地带北部营养不良现象尤为突出，15.6%的两岁以下婴幼儿严重营养不良。而在能获取相对较多援助的加沙地带南部，5%的两岁以下婴幼儿严重营养不良。这充分证明人道主义援助通道的必要性，且有助于防范最严重后果。

世卫组织说，在本轮冲突前，加沙地带仅有0.8%的5岁以下儿童严重营养不良。由于缺乏食物、水以及卫生服务，加沙地带营养不良现象很有可能加剧。

联合国儿基会、世界粮食计划署和世卫组织联合呼吁保障加沙地带援助通道安全、持续和不受阻碍，以便提供紧急人道主义援助。

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