人民网伦敦2月19日电 （余颖）2月17日，第八届太和文明论坛首场活动——“伦敦政治经济学院中国发展论坛暨太和文明论坛经济分论坛”在伦敦政治经济学院举行。来自中英两国的专家围绕后疫情时代世界与中国经济发展，以及如何增强经济韧性、寻找经济发展新动能等议题进行了深入探讨。

活动现场。人民网 余颖摄

太和智库高级研究员孙永福在发言中指出，2023年中国经济实现5.2%的增长，反映了中国经济40多年来保持中高速增长背后的韧性与动力。

太和智库高级研究员艾那·唐根指出，在人类社会进入数字时代的过程中，得益于生产力的提高和性价比较高的数字支付系统，全球经济重心或将进一步东移。

凭借丰富的联合国履职经验及对中美关系的深入观察，太和智库高级研究员刘扬声对“中国经济崩溃论”进行了驳斥。刘扬声指出，中国经济展现出强大韧性，“一带一路”倡议在促进南南合作中发挥了重要作用。

太和智库高级研究员丁一凡指出，中国的高新技术产业正取得日新月异的发展，他强调了需求侧政策对于扩大中等收入群体规模、应对脱钩风险与全球供应链碎片化挑战的关键作用。

当天的活动吸引了数百名大学生参加，提问环节听众们纷纷举手，展开了一场“话筒争夺战”。专家们详细作答，与现场听众进行了良好互动。

本次活动由伦敦政治经济学院中国发展社团主办，太和智库协办。伦敦政治经济学院中国发展论坛活动旨在为外国青年观察中国提供多元视角，以增进外界对于中国的认知。

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