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西班牙国王费利佩六世会见王毅

2024年02月20日10:31 | 来源：新华网
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新华社马德里2月20日电（记者胡加齐）当地时间2月19日，西班牙国王费利佩六世在马德里会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

费利佩六世请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示50年前，我的父亲同当时的中国领导人共同开启两国外交关系。50年来，西中关系快速发展，务实合作顺利推进，人员交往日益紧密。良好的对华关系对西班牙、欧洲和世界具有重要意义。西班牙愿同中方进一步拓展新的合作领域。当今世界动荡不定、冲突不断，习近平主席提出的构建人类命运共同体、“一带一路”倡议等重要理念为世界带来和平、发展和希望。期待并相信中国将进一步发挥大国重要积极影响，为紧张局势降温，为变乱世界带来稳定。

王毅转达习近平主席对费利佩六世的亲切问候，表示去年两国元首就中西建交50周年互致贺电，对双边关系作出战略指引。国际局势复杂深刻演变，但不变的是中西之间的深厚友谊和互尊互信、平等相待、合作共赢的传统。中方赞赏西班牙王室奉行对华友好政策，支持西班牙维护国家统一和民族团结的努力，相信西班牙将继续在涉及彼此核心利益问题上同中方相互理解、相互支持。我们愿共同传承中西友好，加强发展战略对接，深化互利合作，推动两国关系持续健康稳定发展。

王毅表示，在习近平主席掌舵领航下，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化。14亿多中国人民整体迈向现代化是人类文明进程的巨大进步，也将为世界带来重要机遇。历史已经并将继续证明，中国的发展是和平力量的增强，是稳定因素的增长。中西都是历史悠久、文化多元、社会包容的国家，在重大问题上有着相同或相近看法，我们愿同西班牙一道，推动各国加强对话合作，超越矛盾分歧，携手构建人类命运共同体，更好应对全球性挑战。

访问期间，王毅还分别同西班牙首相桑切斯、外交大臣阿尔瓦雷斯会见会谈。

(责编：王静、赵欣悦)

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