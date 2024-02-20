新华社仰光2月19日电（记者黎广滔 张东强）缅甸华侨界龙年新春庆祝活动18日在仰光举行。缅甸国家管理委员会主席敏昂莱率多位缅政府高层人士出席活动，这是缅甸领导人连续第二年同缅华侨界共庆新春。

由中方援建和改造升级的仰光杜温纳国家体育馆张灯结彩，喜迎八方来宾。敏昂莱和中国驻缅甸大使陈海共同按亮玻璃球，启动新春庆典。

敏昂莱发表致辞向缅甸华侨华人、中国人民及全球华人致以春节祝福，表示胞波情谊源远流长，缅中合作“金银大道”越走越宽。感谢中方长期支持缅甸稳定与发展，在缅甸问题上发挥积极建设性作用，通过澜湄合作支持本地区社会经济发展。敏昂莱表示，缅方一贯坚持一个中国原则，支持中方全球安全倡议等倡议，愿传承缅中友好，同中方深化经贸、人文、打击网赌电诈等领域合作，携手共建缅中命运共同体。

陈海致辞感谢缅甸政府和各界人士对中缅关系和缅华侨界的关心与重视，表示新的一年，中方将秉持亲诚惠容周边外交理念，继续支持缅甸走符合自身国情的发展道路，支持缅甸和平稳定与发展。希望两国各界深化友好合作，为共建中缅命运共同体作出新贡献。

舞龙舞狮闹新春，文化集市庆佳节，来宾们共同体验中国传统文化，互赠美好祝福。来自中国重庆、云南的艺术团与缅甸文艺界人士同台献艺，带来歌舞、武术、川剧变脸等精彩纷呈的节目。庆祝活动在现场嘉宾合唱《中缅友谊之歌》中落下帷幕。各界人士共同祝愿中缅两国国泰民安，中缅友谊万古长青。

中国驻缅甸大使馆外交官、缅甸中华总商会、缅中友好协会、缅甸中国企业商会等机构负责人、缅华侨侨领侨胞等各界500余人参加活动。

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