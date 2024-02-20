新华社北京2月19日电（记者马卓言）2月19日，中国国家国际发展合作署同联合国工业发展组织、埃塞俄比亚工业部“云签署”三方合作联合声明。据悉，这是国合署首次与联合国组织及一个非洲国家共同签署三方合作文件，聚焦推进“小而美”，携手推动落实全球发展倡议。

此外，国合署还同联合国工发组织“云签署”了两机构关于推动全面落实全球发展倡议的联合声明。

“联合国工发组织、埃塞相关部门都是中方的重要国际发展合作伙伴。下一步，国合署将与联合国工发组织、埃塞相关部门一道，以推进落实全球发展倡议为主线，加强对接协调，创新融资渠道，争取早期收获，让更多实实在在的合作成果惠及广大发展中国家及人民。”国合署新闻发言人李明说。

李明表示，上述文件是中方推动相关国际机构支持和落实全球发展倡议的重要举措。此次签署的三方联合声明明确了在农业、畜牧业、农产品加工业、绿色发展等重点合作领域建立“示范中心”，将面向所有非洲国家提供政策咨询和发展规划，培育小型示范项目，并开展技术合作、人员培训等能力建设项目等合作。

他说，国合署此次与联合国工发组织签署的双边联合声明，是国合署与联合国专门机构签署的首个以落实全球发展倡议为目标的综合性官方文件。两机构就今后合作规划及具体项目合作达成了一系列共识。

据介绍，目前，全球发展倡议得到100多个国家和国际组织支持，200多个“小而美”合作项目已落地。国合署专门成立了全球发展促进中心，并推进建设全球发展促进中心网络。

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