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也门胡塞武装称在亚丁湾攻击两艘美国货轮

2024年02月20日08:42 | 来源：新华网
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新华社开罗2月19日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚19日发表声明说，胡塞武装当天向在亚丁湾行驶的两艘美国船只发射了多枚导弹，并“准确击中目标”。

萨雷亚说，遭袭船只分别名为“海上冠军”号和“纳维斯·福尔图纳”号。

公开航运资料显示，“海上冠军”号是一艘悬挂希腊国旗的散货船，“纳维斯·福尔图纳”号是一艘悬挂马绍尔群岛国旗的散货船。

胡塞武装发表声明前不久，英国海上贸易行动办公室报告了一起亚丁湾货轮遇袭事件。该办公室说，一艘在亚丁湾行驶的商船19日遭到两枚导弹袭击，造成船体轻微受损。爆炸产生的弹片飞溅到货轮甲板上，但未造成人员伤亡。该办公室未透露遇袭船只名称。

这是胡塞武装24小时内第二次宣布对在亚丁湾行驶的船只发动袭击。萨雷亚当天早些时候说，胡塞武装对在亚丁湾航行的一艘英国货轮实施了导弹打击，并成功击中目标。被打击的货轮名为“鲁比马尔”号，悬挂伯利兹国旗，是在英国注册的杂货船。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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