新华社北京2月19日电（记者宿亮）中国龙年春节假期刚刚结束，国际各大传媒及香港媒体纷纷报道刚刚出炉的假期经济数据，从假日消费到出境旅游，从电影票房到市场情绪，无不释放出中国经济复苏的积极信号，多家媒体不约而同地报道中国龙年经济实现“亮眼”开局。

这是2月17日，在沈阳一家影院，观众从海报前经过。新华社记者李钢摄

“前景很好！”彭博社18日报道，中国刚刚结束的长假经济数据给市场释放了积极信号，显示世界第二大经济体市场消费能力改善。英国广播公司表示，节日旅游支出大幅增长，对中国经济而言是“好消息”。

中国文化和旅游部数据显示，假期8天，全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%。商务部数据显示，1月18日至2月6日年货节期间，网络零售额接近8000亿元，比去年农历同期增长8.9%。

根据国家电影局初步统计，2024年春节假期全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%，均创造同档期新纪录。

不仅国内旅游市场火爆，不少中国游客选择海外过大年，利用长假前往心仪的海外旅游目的地，带火了海外游市场，让世界感受到了中国经济迅速复苏的“暖流”。

2月1日，由马来西亚和中国的100多名青少年组成的舞龙队在马来西亚马六甲市鸡场街上共舞一条近200米的“长龙”。这是活动现场的“长龙”。新华社记者程一恒摄

英国《金融时报》指出，春节长假中，旅游业成为中国经济的亮点。该媒体援引携程平台数据报道，假期期间中国旅客前往新加坡、马来西亚、泰国的出行订单数量相比2019年增长超30%。这家媒体注意到，新加坡、马来西亚都在近期向中国公民提供了免签入境便利。

《南华早报》援引旅游平台网站“去哪儿”数据报道，中国旅客今年春季假期期间预订海外航班数量是去年的14倍，预订海外酒店数量是去年的5倍。报道关注到，中国游客不仅对周边传统旅游目的地感兴趣，也前往新西兰、法国、美国、埃及等相对较远的旅游目的地。

2月12日，在位于海南省海口市的第十六届万春会分会场——海瑞文化公园春节系列活动中拍摄的舞蹈演艺现场。新华社记者蒲晓旭摄

春节长假成为全球旅游消费高峰期，中国国内游、出境游、入境游“多点开花”。《南华早报》着重提到，长假期间，中国在线支付平台微信支付和支付宝海外转账数量同比均大幅增加，其中支付宝海外支付金额增长140%。

媒体报道，大陆旅游和消费亮点甚至提振了香港市场的情绪。

中国经济在春节假期喜庆气氛中迎来龙年开局，多个数据指标展示中国经济增长潜力。《日经亚洲》杂志19日在网站发表文章表示，中国农历春节期间旅行和消费数据超过预期，向市场释放积极信号。

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