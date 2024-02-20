新华社马德里2月19日电（记者胡加齐）当地时间2月19日，西班牙首相桑切斯在马德里会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅说，去年中西隆重庆祝建交50周年，两国领导人总结双边交往成功经验，为下步发展作出战略擘画。站在新的起点上，我们愿同西班牙一道，本着相互信任、相互尊重、平等相待、合作共赢的精神，开辟两国关系更加辉煌的下一个50年。作为全面战略伙伴和有重要国际影响的国家，中西应展现担当，为变乱交织的世界注入更多稳定力量。

王毅表示，昨天我同阿尔瓦雷斯外长深入沟通，达成广泛共识，对中西全面战略伙伴关系定位进行再确认，一致同意将继续相互理解、相互支持彼此核心利益，夯实双边关系战略基础。我们愿同西班牙保持高层往来，加强发展战略对接，深化互利合作，密切人文交流，推动两国关系不断迈上新高度。

桑切斯表示，西中高层交往密切，为两国关系注入强劲动力。西班牙高度重视西中全面战略伙伴关系，高度评价中方为便利两国经贸往来和人文交流采取的积极措施，愿同中方一道，进一步挖掘合作潜力。感谢中方支持西维护领土完整的努力，西班牙坚定奉行一个中国政策。我们高度赞赏中国在国际事务中的建设性作用和为全球增长所作贡献，支持欧中发展关系、加强合作。面对国际局势严峻挑战，欧中应共同支持联合国发挥核心作用，为促进和平稳定、改善全球治理发挥积极作用。

王毅表示，中国视欧盟为多极化格局中的重要力量，支持欧洲一体化，支持欧盟发展壮大、实现战略自主。只要中欧加强团结协作，阵营对立就搞不起来。世界是个地球村，各国利益相融、命运与共，我们愿同欧方一道，共同维护自由贸易体制，践行多边主义，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，携手开创人类更加美好的未来。

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