新华社西班牙科尔多瓦2月19日电（记者胡加齐）当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在科尔多瓦同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯共同会见记者。

当被记者问及如何看待慕尼黑安全会议发表报告称世界面临“多输”风险时，王毅表示，慕安会这一平台始终聚焦国际社会面临的安全风险，今年的主题是世界会否陷入“多输”，这反映出欧洲对世界形势乱象频出的反思和担忧。中方认为，“多输”风险源于三方面的原因：

一是搞零和博弈。坚持“你输我赢”，不考虑如何把蛋糕做大，只是想着缩小或挤占别人的份额，但封上别人的门，也堵住自己的路，损人不利己。

二是搞脱钩断链。把正常的贸易往来泛安全化、泛意识形态化，以“去风险”为名，构筑“小院高墙”，不追求“跑得更快”，却试图“绊倒别人”，看似赢了，实则不仅输掉了自己的长远发展，也拖累了世界的进步与繁荣。

三是搞阵营对抗。面对全球性挑战，不是同舟共济，而是打造各种“小圈子”“俱乐部”，人为制造割裂，拉拢甚至胁迫他国选边站队，严重干扰国际社会应对全球挑战的努力，严重侵蚀世界和平与发展的基石。

王毅强调，“多输”是各方必须坚决避免的结局，越来越多的国家已开始认识到这一点。我们应当携手共进，在维护自身利益时兼顾他方利益，在寻求自身发展时促进共同发展，从而实现“共赢”。“共赢”才是我们应该共同追求的目标。

为此，我们必须团结而不要分裂，坚持照顾彼此核心利益，摒弃意识形态偏见，反对搞阵营对立，携手应对全人类共同挑战，促进世界现代化愿景。

我们必须合作而不要对抗，坚持以对话代替冲突，以协商代替独断，以平等代替强权，共同振兴以联合国为核心的多边体系，共同遵守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

我们必须开放而不要封闭，维护产供链的稳定畅通，完善以世贸组织为中心的自由贸易体系，为国际经贸合作创造国际化、市场化、法治化环境，推动经济全球化向更加普惠包容的方向发展。

王毅说，习近平主席提出构建人类命运共同体理念，旨在提醒我们，人类生活在同一个家园，一荣俱荣，一损俱损。多输不是理性的选择，共赢才是人类的未来。中方愿同各方一道，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，以中国式现代化给世界带来更多机遇，共同创造人类更加美好的明天。

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