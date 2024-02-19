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王毅同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯举行会谈

2024年02月19日20:10 | 来源：新华网
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　　新华社西班牙科尔多瓦2月19日电（记者胡加齐）当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在科尔多瓦同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯举行会谈。

　　王毅说，此访正值中西关系开启新的50年，这是总结经验、展望未来的重要年份。双方要加强战略沟通，密切高层交往，深化务实合作，推动中西关系在下一个50年实现更大发展。西班牙是欧洲大国和欧盟成员，具有重要国际和地区影响力，中方愿同西班牙一道，从全球视野和长远角度把握中西关系，擦亮相互信任、互利共赢的底色，突出战略稳定、务实合作的特色，推动中西关系持续走在中欧关系前列。中方赞赏西班牙坚持一个中国原则，支持西班牙维护领土完整和民族团结。中西是全面战略伙伴，都支持践行多边主义，双方应加强协调，携手应对全球性挑战，为人类和平发展事业作出新的贡献。

　　王毅表示，中国市场快速增长，规模不断扩大，将继续对全球开放。中方欢迎西班牙优质产品对华出口。我们愿同西班牙一道，坚持开放互惠，为两国互利合作提供坚实支撑，携手构建开放型世界经济，推进普惠包容的经济全球化。

　　阿尔瓦雷斯祝贺中国龙年新春，表示去年两国隆重庆祝建交50周年并启动文化和旅游年，桑切斯首相成功访华，西班牙还为欧中领导人会晤成功举办发挥了欧盟轮值主席国作用。西班牙一贯奉行一个中国政策，愿同中方保持高层交往，激活双边合作机制，深化务实合作。西班牙支持开放和自由贸易，欢迎中国投资，将为各国企业提供平等和良好营商环境。

　　双方一致同意加强电信、医疗、电动汽车、绿色能源等各领域合作。

　　双方一致同意延续文化和旅游年积极效应，增进人民友谊。西班牙高度赞赏中方对西公民实施免签，感谢中方展现信任和友好，西班牙也将积极推动简化中国游客赴西手续。

　　双方还就国际和地区广泛议题深入交换了看法。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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