新华社西班牙科尔多瓦2月19日电（记者胡加齐）当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在科尔多瓦同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯共同会见记者时表示，中方视西班牙为欧盟中值得信赖的好伙伴，愿同西班牙一道，打造具有战略定力的双边关系，为两国发展振兴提供新助力，为中欧关系注入新动能。王毅介绍了双方达成的广泛共识。

王毅说，我们一致认为，战略互信是中西关系发展的牢固基石。去年双方隆重庆祝建交50周年，两国领导人为双边关系发展擘画战略蓝图，务实合作展现蓬勃活力。双方将延续高层交往势头，营造良好政治氛围，重申相互尊重彼此核心利益和重大关切，理解并支持对方维护国家统一和民族团结的努力。中方赞赏西班牙坚持一个中国原则。

我们一致认为，开放合作是中西关系发展的内生动力，愿拓展电动汽车、绿色能源、数字经济等新合作领域，为对方企业提供公平、公正、非歧视营商环境，不断增强双向投资的质量和韧性，助力各自经济转型升级。中方已宣布解除对西班牙30月龄以下剔骨牛肉输华限制，欢迎西班牙用好进博会、消博会、服贸会等平台，推动更多优质产品对华出口。

我们一致认为，人文交流是中西关系发展的宝贵财富。去年两国成功互办文化和旅游年，“秦汉文明展”“达利艺术展”吸引数十万人次参观。中方已对西班牙实行单方面免签政策，西班牙方面也愿出台更多便利两国人员往来举措。大熊猫是两国人民的友好使者，西班牙歌手为“竹琳”创作的童谣《大熊猫之歌》曾风靡西全国，陪伴一代代西班牙孩子快乐成长。中方将待已到期的大熊猫一家接返中国后，再向西班牙运送一对年轻的大熊猫，延续两国人民40多年“熊猫情”。

我们一致认为，中欧关系保持稳定符合双方共同利益。中方赞赏去年下半年西班牙担任欧盟轮值主席国期间，为推动中欧交往合作所作贡献，期待并相信西班牙继续在欧盟中发挥积极影响。双方愿推动中欧携手应对气候变化、粮食安全、公共卫生等全球性挑战，在充满动荡的世界里，承担起应尽的国际责任。

我们都深刻感受到，国际社会对人类的前途命运更加担忧，对和平、稳定和发展的渴求更加强烈。中国和西班牙都是维护国际秩序、推动全球发展的稳健力量。中方愿同西班牙展现担当，密切协调，凝聚更广泛国际共识，提出更有效解决方案，推动热点问题政治解决，为建设人类美好未来作出更大贡献。

王毅表示，明年是中西建立全面战略伙伴关系20周年，中方愿同西班牙一道努力，秉持相互尊重、平等互利的精神，推动各领域交流合作取得更多积极成果，推动两国关系迈上新台阶，继续走在中欧关系前列。

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