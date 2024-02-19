人民网慕尼黑2月18日电 （记者张慧中）第六十届慕尼黑安全会议（慕安会）于2月16日至18日在德国慕尼黑举行。在17日举行的“增强防御：印太地区安全”分论坛上，外交部原副部长傅莹作为嘉宾发言并参加讨论。

在论坛中，傅莹表示，过去几十年，亚洲各国普遍实现经济增长。2023年，亚洲的国内生产总值达到全球的40%，而上世纪90年代这一占比只有15%。她认为，大家应该更加珍惜亚洲的长和平。

傅莹以亲身经历讲述了在地区合作中，东盟如何发挥核心作用并得到中国的支持，以及地区对话合作的框架如何逐渐成长。她表示，亚洲各国在多年耐心、诚恳的对话中建立起信任的纽带，并开启了多层次的经济合作，并在安全方面构建起共同安全的意识。《南海各方行为宣言》（DOC）的签署就体现了中国与东盟国家的信任与合作精神，现在正在进行“南海行为准则”（COC）的磋商。

谈及美国亚太政策，傅莹表示，冷战后美国先是专注中东欧改造，后又投入反恐战争，期间并没有关注亚洲地区的和平稳定和经济繁荣。现在美国将战略重点转向亚洲的一个重要的原因是看到了亚洲的经济成功，其中最重要的是中国的快速发展。但是，美国“重返亚洲”后实施的战略并不是融入地区的和平发展，反而试图逆转地区发展趋势，令许多国家感到担忧。

傅莹表示，中国反对在亚洲地区搞小多边安全机制，这些排他性安全机制不符合共同安全的思维方式，不利于地区稳定。

论坛现场，傅莹还就台湾、南海以及朝鲜半岛等问题进行了阐释。

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