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“四海同春”赴澳访演在布里斯班举行

2024年02月19日13:40 | 来源：新华网
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新华社悉尼2月19日电（记者王琪 梁有昶）“四海同春”访演活动18日在澳大利亚布里斯班举行，吸引1500名观众前来观看。

当晚的演出是“四海同春”赴澳访演首站，由歌唱家陈思思与京剧名家胡文阁领衔，汇集歌舞、杂技、武术、京剧、乐器演奏等形式，为当地华侨华人呈现一场极具中国韵味和春节喜气的文化大餐。

演出在喜庆热烈的舞蹈《盛世欢歌》中拉开序幕。京剧《贵妃醉酒》、歌曲《但愿人长久》、杂技《十面埋伏》、萨克斯演奏等精彩节目轮番上演。舞台上下热情互动，掌声和欢呼声此起彼伏。

中国驻澳大利亚大使肖千在致辞中表示，“四海同春”访演承载着祖（籍）国对海外侨胞的深情厚谊，不仅为侨胞欢度新春佳节增添喜庆和欢乐，也为澳大利亚多元文化增添色彩。

昆士兰州多元文化部长查丽丝·马伦表示，中国春节蕴含了包容和团圆等价值观，各类春节庆祝活动使各族群增强了对多元文化的理解。

本次布里斯班访演由中国国务院侨务办公室、中华全国归国华侨联合会主办，昆士兰华人联合会、格里菲斯大学旅游孔子学院承办。该团还将于21日在悉尼市政厅演出。

日前，为庆祝中国农历新年，中国驻澳大利亚使馆、澳大利亚首都地区政府还在首都堪培拉与当地华人社团共同举办“欢乐春节·中国大舞台”，展示中国文化艺术风采，增添当地节日喜庆氛围。此外，为期三天的新春龙舟赛也在悉尼举行。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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