新华社日内瓦2月18日电（记者曾焱）世界卫生组织日前发布一项旨在改善小型供水设施水质、确保安全可靠供水、防治介水传染病的饮用水指南，呼吁各国在制定相关政策和法规时充分考虑这类供水的安全。

根据这份指南，全球很大一部分人口的饮用水来自小型供水设施，其范围包括从单个家庭的水井到为整个社区供水的管道。

世卫组织说，2022年仍有22亿人无法获得安全饮用水，其中大多数人生活在农村，而这些地区通常使用小型供水设施。这些设施往往面临技术和资源方面的挑战，影响其供水的安全可靠性。它们更有可能出现与饮用水安全有关的缺陷，导致介水传染病的出现，对社会经济产生负面影响。

世卫组织负责环境、气候变化和健康事务的官员玛丽亚·内拉表示，对小型供水设施进行投资具有双重战略意义——既能有效降低介水传染病的发病率，又能降低与预防疾病相关的总体支出等。内拉说，小型供水设施尤其容易受到气候变化对水质和水量的影响，向所有人提供安全的饮用水更具紧迫性。

在世卫组织安全饮用水框架的基础上，该指南提出了6项新建议，涉及制定基于健康和因地制宜的饮用水水质法规和标准，通过水安全规划和卫生检查主动管理风险，开展独立监督等。世卫组织鼓励各国政府和其他利益攸关方采纳这些建议，通过政策、法规和支持项目更有效地解决小型供水设施问题。

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