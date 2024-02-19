新华社德国慕尼黑2月18日电（记者李骥志 陈浩）为期3天的第60届慕尼黑安全会议（慕安会）18日闭幕。会议讨论了乌克兰危机、巴以冲突等全球安全议题，与会方在诸多问题上仍存较大分歧，全球安全曙光难现。

同去年一样，俄乌冲突仍是本届会议主要议题。在相关讨论中，相关方对停火和谈问题讳莫如深，对如何摆脱僵局亦无计可施。同去年不同的是，西方国家裂痕显现，美欧分歧暴露无遗。北约秘书长斯托尔滕贝格强烈敦促美方“履行北约责任”，乌克兰总统泽连斯基则把近日战场失利归咎于西方军援不到位。

在巴以冲突问题上，与会的国际组织和各国人士密集呼吁为冲突寻求政治解决方案，强调只有实施“两国方案”才能推动中东地区实现持久和平。但美国等少数国家代表顾左右而言他，执意为以军在加沙地带行动辩解。

近来，不少欧洲国家调整立场，从支持以色列“享有自卫权”变为呼吁停火止战，但欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对欧方在推动解决中东问题上能发挥多大作用感到悲观。他说，若欧方想在这方面发挥作用，首先要统一内部立场。

本届会议还围绕巴尔干、苏丹、萨赫勒等地的安全形势，以及气候变化、疫情流行、人工智能等领域话题展开讨论。不少与会人士对现行国际秩序进行反思，呼吁建立更公平、更有效的机制，解决各国尤其是发展中国家面临的和平、发展、安全等问题。

慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在发表闭幕致辞时说，当今世界谁都无法独自解决安全问题。国际社会必须摒弃旧思路，以开放的心态携手合作。

慕安会创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一。

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