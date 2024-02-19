新华社东京2月19日电（记者姜俏梅 郭丹）日本《读卖新闻》19日公布的民意调查结果显示，本月岸田文雄内阁支持率为24%，连续4个月处于“危险水域”。

此次《读卖新闻》16日至18日面向全国的民调结果显示，本月岸田内阁支持率与上月调查结果相同，为2012年自民党重掌政权以来的最低水平；内阁不支持率也与上月调查结果相同，为61%。当月自民党支持率跌至24%，是2012年自民党再度执政以来的最低纪录。

此间舆论认为，上述结果反映日本民众对自民党“黑金”丑闻及首相岸田的应对措施非常不满。有76%的受访者认为，自民党三大派阀今年1月的解散“无助于对自民党恢复信赖”。

在日本政坛，内阁支持率低于30%被舆论视为进入“危险水域”，若进一步跌破20%，则被视为陷入“下台水域”。

去年11月，自民党内曝出“黑金”丑闻。自民党多个派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将以“回扣”形式返还给议员。这部分资金将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。东京地方检察厅特搜部随后介入调查。受“黑金”丑闻影响，自民党三大派阀“岸田派”“安倍派”“二阶派”1月19日决定解散。

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