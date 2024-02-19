人民网仰光2月19日电 （记者谢佳君）2月18日，缅甸国家管理委员会主席、总理、国防军总司令敏昂莱大将率多位缅政府高层人士出席缅华侨界龙年新春庆祝活动。中国驻缅甸大使陈海偕使馆外交官出席，缅甸中华总商会、缅中友好协会、缅中佛教交流协会、缅甸中国企业商会等机构负责人、缅华侨领侨胞等各界500余人参加。

敏昂莱主席和陈海大使在中方援建和改造升级的仰光杜温纳国家体育馆前共同按亮水晶球，启动“锦绣唐人街”新春庆典。人民网记者 谢佳君摄

敏昂莱主席夫妇在“锦绣唐人街”新春庆典活动现场体验中国传统书法艺术。人民网记者 谢佳君摄

新春的仰光春风和煦，由中方援建和改造升级的仰光杜温纳国家体育馆张灯结彩，喜迎八方来宾。

敏昂莱主席在新春联欢会上发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

敏昂莱在新春联欢会上致辞，向缅甸华侨华人、中国人民及全球华人致以春节祝福。他表示，缅中胞波情谊源远流长，缅中合作“金银大道”越走越宽。感谢中方长期支持缅甸稳定与发展，在缅甸问题上发挥积极建设性作用，通过澜湄合作支持本地区社会经济发展。缅方一贯坚持一个中国原则，支持中方全球安全等倡议，愿传承缅中友好，同中方深化经贸、人文、打击网赌电诈等领域合作，携手共建缅中命运共同体。

中国驻缅甸大使陈海在新春联欢会上致辞。人民网记者 谢佳君摄

陈海致辞表示，感谢缅甸政府和各界人士对中缅关系和缅华侨界的关心与重视，过去一年是中国人民接续奋斗、中缅关系持续发展、缅华侨界凝心聚力的一年。新的一年，中方将秉持亲诚惠容周边外交理念，继续支持缅甸走符合自身国情的发展道路，支持缅甸和平稳定与发展。希望两国各界深化友好合作，为共建中缅命运共同体作出新贡献。

在活动现场，敏昂莱主席夫妇根据当地传统向儿童送祝福。人民网记者 谢佳君摄

在活动现场，敏昂莱主席根据当地传统向儿童送祝福。人民网记者 谢佳君摄

来自中国重庆、云南德宏、腾冲的艺术团和缅甸文艺界人士同台献艺，带来了歌舞、武术、川剧变脸等精彩纷呈的节目。庆祝活动在现场嘉宾合唱《中缅友谊之歌》中落下帷幕。各界人士共同祝愿中缅两国国泰民安，中缅友谊万古长青。

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