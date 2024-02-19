人民网罗马2月19日电 （记者郑彬）日前，罗马侨界2024龙年春节游园会在位于罗马市中心的维多利奥公园成功举办。此次活动由意大利华侨华人青年会等当地多家华侨华人团体联合筹办，并受到中国驻意大利使馆和罗马市政府的大力支持。

游园会入口处张灯结彩，人流如织。人民网记者 郑彬摄

中国驻罗马大使馆临时代办郑璇在致辞中表示，回顾2023年，中意两国全面重启各领域的交往，高层交往密切，经贸合作持续推进，人文互动精彩纷呈，两国关系持续走实、走深。展望2024，中国将继续高举人类命运共同体的旗帜，打开大门分享发展机遇，张开双臂欢迎全球朋友，不断为世界注入宝贵的稳定性和正能量。在新的一年里，中意关系也将迎来全面战略伙伴关系建立20周年和马可·波罗逝世700周年，相信站在新的历史起点，中意全面战略伙伴关系必将实现更大发展，造福两国人民。

中意各界代表将龙年祝福送给民众。人民网记者 郑彬摄

郑璇对旅意华侨华人为中意两国关系发展所作出的贡献表示了感谢。她表示，中国经历的每一个重要时刻都离不开海外儿女的热情支持和积极参与，多年来你们扎根当地，拼搏奋斗，为意大利的经济社会发展和祖（籍）国的改革开放作出了重要贡献，并为中意友谊发挥着独特的桥梁作用。希望你们继续做中华文化的优秀传承者，海外中国形象的坚定塑造者，构建人类命运共同体的积极推动者，为增进中意两国民间友好继续贡献力量。

罗马当地民众对汉字充满兴趣。人民网记者 郑彬摄

罗马首都议会议长斯维特拉纳·切莉代表罗马市政府感谢了当地华侨华人用勤劳和努力为罗马发展所作出的贡献，并致以了新春的祝福。她表示，中国的春节是一个将世界各地民众团结在一起的节日，是一个古老民族千年文化的体现。这样的时刻有助于加强各国人民间的友谊，克服障碍与偏见，增进不同文化间的了解与交融。作为一个有着多元文化和多民族融合特点的地区，罗马将继续高举包容与友谊的旗帜，致力于促进国际友好交流与合作。

印刷精美的中国传统文化丛书吸引了小游客的注意。人民网记者 郑彬摄

伴随着《盛世欢歌》的欢快节奏，精彩纷呈的文艺表演拉开了帷幕，曼妙蹁跹的唐宫舞蹈、雍容华丽的汉服展示，仿佛把人们带回了汉唐盛世；优雅婉转的古琴二胡，与激情四溢的西洋乐器遥相呼应，让人们领略到东西方艺术融合的独特魅力。整台演出精彩纷呈、高潮迭起，赢得在场观众的阵阵掌声和欢呼。在随后的游园活动中，来自当地的民众在美食、茶艺、音乐、书法等充满中国元素的欢庆氛围中流连徜徉，尽情领略着中华传统文化的魅力与精彩。

罗马当地民众迎春纳福。人民网记者 郑彬摄

据悉，罗马春节游园会至今已成功举办了五届，已成为罗马当地重要的文化品牌，是向意大利民众介绍中国文化，加强中意人文社会交流的重要窗口和桥梁。与会华侨华人纷纷表示，在新的一年中将继续为中意两国间的友好合作贡献自身力量，共同见证中意关系新时期的开启。

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