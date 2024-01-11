和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为推动构建人类命运共同体提供了价值支撑，为人类文明朝着正确方向发展注入了强大精神动力，为共同建设美好世界提供了正确理念指引

当今世界正面临百年未有之大变局，化解人类面临的突出矛盾和问题，需要依靠物质的手段攻坚克难，也需要依靠精神的力量诚意正心。习近平主席站在全人类共同利益高度，提出坚守和弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为推动构建人类命运共同体提供了价值支撑，为人类文明朝着正确方向发展注入了强大精神动力，为共同建设美好世界提供了正确理念指引。

人类生活在同一个地球村里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，客观存在共同利益，必然要求共同价值。2015年9月，习近平主席出席第七十届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，首次提出全人类共同价值并阐释其基本内涵。此后在许多重要双多边场合，习近平主席围绕全人类共同价值提出一系列新理念、新主张。倡导弘扬全人类共同价值，彰显了大党大国领袖的天下情怀和责任担当。

推动构建人类命运共同体，尤其需要凝聚各国人民的价值共识、汇聚各国人民的精神力量。和平与发展是各国的共同事业，公平正义是各国的共同理想，民主自由是各国的共同追求。全人类共同价值画出了世界各国人民普遍认同的价值理念的最大同心圆，超越了意识形态、社会制度和发展水平差异，揭示了构建人类命运共同体理念深邃的价值内涵，为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界提供了价值基石。全人类共同价值的六大要素贯通了个人、社会、国家、世界多个层面，蕴含着不同文明对价值内涵和价值实现的共通点，有利于把全人类意志和力量凝聚起来，共同应对各种全球性挑战，让人类命运共同体建设的阳光普照世界。

全人类共同价值倡导求同存异、和而不同，充分尊重文明的多样性，尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利。针对人类文明多元多样的客观现实，全人类共同价值坚持普遍性与特殊性相统一，既弘扬促进人类发展进步的共同价值，也尊重不同国家、不同文明在价值实现路径上的特殊性差异性，超越了所谓“普世价值”的狭隘历史局限。日本前首相鸠山由纪夫表示，各国虽然社会制度不同，但都应着眼于弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由等共同价值，如果过分关注价值观和政策上的差异，就很容易掉入零和博弈的陷阱。

全人类共同价值将中华民族鲜明的价值追求延展至世界维度，为世界文明朝着平衡、积极、向善的方向发展提供助力。中国坚定倡导和积极践行全人类共同价值，矢志不渝促进人类和平与发展事业，在动荡变革的世界为人类文明发展进步作出贡献。英国知名学者马丁·雅克表示，中华文明具有巨大的包容性，深刻影响着中国的政策主张，从构建人类命运共同体理念，到共建“一带一路”倡议，再到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国方案着眼于维护全球共同利益，尤其惠及广大发展中国家。“全人类共同价值超越对抗思维的局限性，展现出具有突破性的吸引力”“弘扬全人类共同价值，就是各国在实现自身发展的基础上，以自身文明发展成果不断丰富全人类共同价值的内涵”……国际人士的积极评价，彰显出全人类共同价值的感召力和影响力。

全人类共同价值是人类文明的共同财富，也是破解当今时代难题的钥匙。构建人类命运共同体，必须以践行全人类共同价值为普遍遵循。中国愿同各国交流互鉴、携手合作，共同弘扬全人类共同价值，携手应对全球共同挑战，推动构建人类命运共同体，为人类文明发展进步作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年01月11日 04 版）

相关阅读：

高举引领时代前进的光辉旗帜——推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景①

坚持共商共建共享的全球治理观——推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景②

(责编：胡永秋、杨光宇)