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2024年美国消费电子展开幕 1100多家中国企业参展

2024年01月10日16:39 | 来源：人民网-国际频道
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在2024年美国消费电子展上，人们驻足观看中国企业海信推出的ULED X系列电视110UX，该产品获得“2024年美国消费电子展创新奖”。人民网记者 李志伟摄
在2024年美国消费电子展上，人们驻足观看中国企业海信推出的ULED X系列电视110UX，该产品获得“2024年美国消费电子展创新奖”。人民网记者 李志伟摄

人民网拉斯维加斯1月9日电 （记者李志伟）1月9日，2024年美国拉斯维加斯消费电子展开幕，人工智能、可持续发展和移动出行领域的最新创新成果成为今年展会的热点。海信、联想等1100多家中国企业参展。

据展会主办方美国消费技术协会介绍，今年全球有4000多家企业参展，预计将吸引约13万名与会者。参展企业有高通、IBM、英特尔、谷歌、亚马逊、三星等全球大公司，也有1200多家初创企业。初创企业数量创历届展会之最。参展企业将展示人工智能/机器人、电动车、数字医疗、智慧城市、虚拟现实、可持续发展、太空技术等领域的创新技术和产品。

今年，中国企业在拉斯维加斯消费电子展上表现依旧抢眼。海信、联想、TCL等中国企业亮相展会，展示的产品涵盖屏显、电动车、机器人、智能家居、新能源等诸多领域。今年来自中国的参展商超过1100家，较去年的500多家大幅增长。

展会期间，还将举行200多场论坛活动，聚焦消费电子产业的新技术、新机遇、新挑战等议题。今年美国消费技术协会推出了“消费者技术循环倡议”，旨在减少浪费，加强电子产品的再利用，减少对气候的影响。

美国拉斯维加斯消费电子展是全球最大的消费技术产业盛会之一，被认为是国际消费电子领域的“风向标”。今年展会会期为1月9日至12日。

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(责编：苏缨翔、常红)

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