新华社新加坡1月5日电（记者李 ）新加坡气候研究中心5日发布一份研究报告说，该国及周边地区受全球气候变化的影响可能会日益严重，将面临高温天气增多、极端降水更频繁和海平面上升等挑战。

这是该中心发布的第三份新加坡国家气候变化研究报告，其中预测新加坡的年均气温将持续上升。据介绍，过去40年间，新加坡的年均气温以每十年0.24摄氏度的速度上升。而报告预测，在全球维持高碳排放情况下，新加坡年均气温上升的速度到本世纪末可达每十年0.55摄氏度。

新加坡降水受季节影响显著。该研究报告指出，气候变化将使极端降水情况更频繁地出现。到本世纪末，6月至8月旱季期间的总降水量可能大幅低于314毫米的历史最低纪录。而在11月至1月雨季期间，总降雨量预计会突破1507毫米历史最高纪录。

如果全球碳排放居高不下，研究报告预测新加坡周围的海平面到本世纪末将上升0.23米至1.15米，到2150年的上升幅度甚至可能达约2米。

该报告对全球碳排放水平的低中高三种情况分别给出了相关预测数据。新加坡气象部门表示将与东盟成员国分享这些数据，并将与国际科学界合作，利用相关数据展开联合研究。

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