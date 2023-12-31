临近岁末，一场被视为中国外交政策“风向标”的重要会议在北京举行——中国时隔5年半再次召开中央外事工作会议。在世界变乱交织、中国发展面临复杂严峻外部环境的背景下，中国决策层怎样定调外交政策？中国外交未来将如何发力？从这场会议中，人们寻找到答案。

回顾总结新时代十年中国外交的成就和经验；对世界大势作出研判；把推动构建人类命运共同体作为中国未来外交工作的主线；倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化……这场会议的信息量很大。外界从中清晰看出中国外交的方向目标、着力点，感受到中国外交政策的连续性、稳定性。分析人士普遍认为，对中国外交而言，这场会议具有承前启后的意义。

过去十年，围绕“建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界”的时代命题，中国外交不断作答。“人类命运共同体”连续七年写入联大决议，多次写入上合组织、金砖国家等多边机制决议或宣言，受到世界欢迎。促成沙伊握手、斡旋巴以冲突、应对气变挑战……中国站在公平正义的一边，站在历史正确的一边，“朋友圈”越来越大，国际影响力日益提升。一些评论指出，一些西方大国为维护霸权不断挑动冲突对抗，而中国持续不懈地为世界和平与发展作出贡献，成为世界“稳定之锚”。这也是为何每当世界发生大事，人们都会关注中国怎么看、怎么做。

当前，地缘冲突此起彼伏、经济复苏乏力、极端天气频发，国际社会弥漫着一种悲观情绪：我们这个世界会好吗？对此，会议作出这样的判断——“人类发展进步的大方向不会改变，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。”

透过迷雾，“三个不会变”对世界局势精准“把脉”，向世界传递了宝贵信心。只要聚焦构建人类命运共同体这个目标，坚定信心、同舟共济、走正确发展道路，眼下的困难都是暂时的，而且办法总比困难多。

今年是中方提出构建人类命运共同体理念10周年。它追求的世界发展愿景是怎样的？它的实现路径和平台是什么？这次会议作出了全面、清晰的阐释，并且明确指出，中国未来的外交工作将继续围绕推动构建人类命运共同体展开。

“这一理念已成为中国外交最鲜明的‘身份标识’。”相关专家对《国际锐评》指出，无论是欧洲历史上推行的平衡均势外交，还是美国所谓“自由国际主义”外交，都没有给世界带来真正的和平与发展。相比之下，人类命运共同体的理念体现了截然不同的世界观、秩序观、价值观，中国不仅希望自己发展好，也希望世界各国都能一道发展好。这一理念将对世界发展产生深远影响。

有了明确坚定的目标，还得有应对困难挑战的办法。当前，全球突出的政治安全风险在于，某些西方国家担心霸权旁落，肆意打压他国，推动阵营对抗，鼓吹“新冷战”。它们还以“去风险”为名，推行单边主义、保护主义，阻碍破坏经济全球化。受制于不合理的全球治理规则，广大发展中国家的发展遇阻。

在这样的背景下，会议提出了“两个倡导”——倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。这具有极强的现实针对性，体现了公平正义，代表了国际社会的普遍诉求和共同心声，为应对当今世界面临的一系列重大问题重大挑战提供了中国方案。

从2024年1月1日起，金砖机制将正式迎来新成员，“全球南方”力量将进一步壮大。作为“全球南方”的天然成员，中国将继续团结广大发展中国家，共同维护联合国宪章宗旨和原则，坚持普遍认同的国际关系基本准则，践行真正的多边主义；坚定促进贸易和投资自由化便利化，推动增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国权利平等、规则平等、机会平等。这些问题解决得好，世界的和平与发展就有望迎来新局面。

世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。透过这场中央外事工作会议，人们不难感受到中国外交的理性自信、担当有为。“新征程上，中国外交将进入一个可以更有作为的新阶段。”这意味着，中国将为完善全球治理、维护世界和平发展贡献更大力量。而一个更有作为的中国，对世界无疑是机遇与利好。

（国际锐评评论员）

来源：央视新闻客户端

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