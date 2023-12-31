人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际锐评丨中国外交如何更有作为？这场重要会议给出答案

2023年12月31日09:17 |
小字号

临近岁末，一场被视为中国外交政策“风向标”的重要会议在北京举行——中国时隔5年半再次召开中央外事工作会议。在世界变乱交织、中国发展面临复杂严峻外部环境的背景下，中国决策层怎样定调外交政策？中国外交未来将如何发力？从这场会议中，人们寻找到答案。

回顾总结新时代十年中国外交的成就和经验；对世界大势作出研判；把推动构建人类命运共同体作为中国未来外交工作的主线；倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化……这场会议的信息量很大。外界从中清晰看出中国外交的方向目标、着力点，感受到中国外交政策的连续性、稳定性。分析人士普遍认为，对中国外交而言，这场会议具有承前启后的意义。

过去十年，围绕“建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界”的时代命题，中国外交不断作答。“人类命运共同体”连续七年写入联大决议，多次写入上合组织、金砖国家等多边机制决议或宣言，受到世界欢迎。促成沙伊握手、斡旋巴以冲突、应对气变挑战……中国站在公平正义的一边，站在历史正确的一边，“朋友圈”越来越大，国际影响力日益提升。一些评论指出，一些西方大国为维护霸权不断挑动冲突对抗，而中国持续不懈地为世界和平与发展作出贡献，成为世界“稳定之锚”。这也是为何每当世界发生大事，人们都会关注中国怎么看、怎么做。

当前，地缘冲突此起彼伏、经济复苏乏力、极端天气频发，国际社会弥漫着一种悲观情绪：我们这个世界会好吗？对此，会议作出这样的判断——“人类发展进步的大方向不会改变，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。”

透过迷雾，“三个不会变”对世界局势精准“把脉”，向世界传递了宝贵信心。只要聚焦构建人类命运共同体这个目标，坚定信心、同舟共济、走正确发展道路，眼下的困难都是暂时的，而且办法总比困难多。

今年是中方提出构建人类命运共同体理念10周年。它追求的世界发展愿景是怎样的？它的实现路径和平台是什么？这次会议作出了全面、清晰的阐释，并且明确指出，中国未来的外交工作将继续围绕推动构建人类命运共同体展开。

“这一理念已成为中国外交最鲜明的‘身份标识’。”相关专家对《国际锐评》指出，无论是欧洲历史上推行的平衡均势外交，还是美国所谓“自由国际主义”外交，都没有给世界带来真正的和平与发展。相比之下，人类命运共同体的理念体现了截然不同的世界观、秩序观、价值观，中国不仅希望自己发展好，也希望世界各国都能一道发展好。这一理念将对世界发展产生深远影响。

有了明确坚定的目标，还得有应对困难挑战的办法。当前，全球突出的政治安全风险在于，某些西方国家担心霸权旁落，肆意打压他国，推动阵营对抗，鼓吹“新冷战”。它们还以“去风险”为名，推行单边主义、保护主义，阻碍破坏经济全球化。受制于不合理的全球治理规则，广大发展中国家的发展遇阻。

在这样的背景下，会议提出了“两个倡导”——倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。这具有极强的现实针对性，体现了公平正义，代表了国际社会的普遍诉求和共同心声，为应对当今世界面临的一系列重大问题重大挑战提供了中国方案。

从2024年1月1日起，金砖机制将正式迎来新成员，“全球南方”力量将进一步壮大。作为“全球南方”的天然成员，中国将继续团结广大发展中国家，共同维护联合国宪章宗旨和原则，坚持普遍认同的国际关系基本准则，践行真正的多边主义；坚定促进贸易和投资自由化便利化，推动增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国权利平等、规则平等、机会平等。这些问题解决得好，世界的和平与发展就有望迎来新局面。

世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。透过这场中央外事工作会议，人们不难感受到中国外交的理性自信、担当有为。“新征程上，中国外交将进入一个可以更有作为的新阶段。”这意味着，中国将为完善全球治理、维护世界和平发展贡献更大力量。而一个更有作为的中国，对世界无疑是机遇与利好。

（国际锐评评论员）

来源：央视新闻客户端

(责编：艾雯、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部