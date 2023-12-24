人民网柏林12月22日电（记者 刘仲华）“互利共赢、共享发展是共建‘一带一路’合作的重要特征。正是这种互惠关系使得‘一带一路’倡议在过去十年取得了巨大成功并产生了广泛影响。当前共建‘一带一路’项目遍布世界各地，与联合国、世界银行等国际组织的联系也日益紧密。这更增加了该倡议的吸引力。”克罗地亚地缘经济论坛主席雅思娜·佩拉夫妮可日前接受人民网记者采访时表示。

克罗地亚地缘经济论坛主席雅思娜·佩拉夫妮可。受访者供图

佩拉夫妮可指出，共建“一带一路”倡议为提升洲际互联互通、加深各国经济相互依存创造了条件，推动经济全球化步入了更加公平、普惠的新发展阶段。十年来，共建“一带一路”倡议和中国-中东欧国家合作机制的协同效应推动中欧贸易迅速发展，包括匈牙利、塞尔维亚和克罗地亚等很多欧洲国家从中受益匪浅。

谈到克罗地亚与中国的关系，佩拉夫妮可表示，2022年，克罗地亚和中国庆祝建交30周年。30年来，两国友好关系不断深化，两国人民都从经贸合作中得到好处。2012年以来，在中国与中东欧国家合作机制和共建“一带一路”倡议的推动下，克中两国关系加速发展。克罗地亚认为该机制是加强对华双边与多边关系的重要平台，并积极参与共建“一带一路”合作。

“当前，克中经贸关系与合作方式更加多样化。在双边贸易不断增长的同时，中国企业积极投资克罗地亚的绿色经济和金融领域。双方的科技和学术合作也在不断增加。新冠肺炎疫情结束后，克罗地亚重新将自身定位为中国游客在欧洲不容错过的旅游目的地，并设法提高中国资本投资克旅游业的兴趣。如今，中国企业凭借着重视可持续发展、科技水平高、资金实力雄厚等优势，在克罗地亚不断开拓市场，赢得当地合作伙伴欢迎。”佩拉夫妮可表示。

她表示，“一带一路”合作已在克罗地亚取得丰硕成果。2022年，中国企业承建的佩列沙茨大桥建成通车，受到当地民众的欢迎。该项目极大地促进了两国之间的合作，是克中经贸合作的重要里程碑。在中国路桥公司进入克罗地亚市场之前，克罗地亚的大型基础设施工程主要由一家建筑公司承建。中国企业的到来提供了更多选项，也强化了市场竞争原则。另外，克罗地亚铁路基础设施公司与中国中铁二院工程集团有限公司签署的协议——《关于合作构建克罗地亚多式联运通道的谅解备忘录》。此外，克罗地亚还非常有兴趣吸引中国企业对其他港口进行现代化改造。

佩拉夫妮可指出，近年来，中国在国际和多边舞台上发挥的作用日益突出，并率先提出了全球发展倡议、全球安全倡议等重要倡议，成为推动构建人类命运共同体的重要支撑。当今世界比以往任何时候都更需要经济增长、减贫、粮食安全以及绿色创新和可持续发展。这些目标都存在于全球发展倡议中，这也可以被视为每个国家都拥有发展权的新宣言。中国通过全球发展倡议再次证明了中国具有全球思维，并拥有以自身历史性发展成就带动全球发展的平台。与十年前相比，越来越多国家尤其是发展中国家与中国建立起更密切的经济或政治联系。

佩拉夫妮可介绍，克罗地亚地缘经济论坛由克罗地亚一些熟悉国际事务的知名专家于2004年成立，旨在促进关于克罗地亚如何应对经济全球化挑战和机遇的讨论和思考。其顾问委员会中有两位克罗地亚前总统以及一位波斯尼亚和黑塞哥维那前总理。地缘经济论坛已成为深入了解中国外交政策，特别是共建“一带一路”倡议和中国—中东欧合作，以及推进中国和欧盟合作的一个独立平台。

佩拉夫妮可先后七次访问中国，见到了很多中国官员和专家学者，“中国对拥有不同文化和政治制度的国家持宽容态度，从不将自己的价值观或发展模式强加于人。中国绝不是威胁，而是推动和改善全球治理的力量。我相信，中国在世界经济中的建设性作用将继续增强，在国际金融体系中的作用将不断提升。”

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