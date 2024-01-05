新华社墨西哥城1月4日电 题：拉美复苏分化明显 中拉合作助力纾困

新华社记者赵凯 孟宜霏

2023年，拉丁美洲地区经济复苏受到全球需求不足、大宗商品价格下降、地缘冲突、极端天气以及美国大幅收紧货币政策等多重因素影响，经济增速整体放缓，区域内各国复苏势头分化明显。与此同时，中拉经贸合作稳步推进，为拉美国家化解经济困局、促进经济可持续发展提供助力。

增长整体放缓 势头分化明显

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）近日发布报告，预测拉美和加勒比地区2023年经济增长2.2%，低于2022年的3.8%。报告预计，由于全球经济仍处于低增长区间，2024年拉美经济将延续低增长态势。

虽然拉美经济增速整体放缓，但区域内各经济体分化明显，其中巴西和墨西哥经济增速超出先前预期。巴西财政部近日预测，巴西经济2023年将增长3%。国际货币基金组织（IMF）此前预计，得益于农牧业蓬勃发展、服务业复苏、国内消费市场强劲增长等因素，巴西经济增长超出预期，有望在2023年底重返全球第九大经济体地位。

墨西哥经济同样表现亮眼。墨西哥财政部门预测，2023年墨西哥经济增速在3.5%至3.6%之间。拉加经委会认为，2023年，在全球贸易疲弱、拉美地区货物出口额预计下降2%的背景下，墨西哥出口额预计增长2%。

经济合作与发展组织预测，2023年阿根廷经济将萎缩1.8%。受连续三年拉尼娜现象影响，2022年底至2023年初，阿根廷遭受近年来最严重旱灾，其整体经济发展受到不小冲击。

智利财政部长马里奥·马塞尔表示，智利2023年成功控制通货膨胀，但经济活动并未见明显起色。智利财政部预测，2023年智利经济增长近乎停滞。

由于经济放缓、投资吸引力下降、财政状况堪忧，厄瓜多尔2023年经济形势严峻。厄瓜多尔官方数据显示，截至2023年底，预计该国财政赤字超过50亿美元，相当于国内生产总值的5%。

美联储加息推升多国通胀和债务水平

2022年3月美国联邦储备委员会开启40年来最强劲的加息周期后，负面外溢影响造成拉美地区多国金融市场资金外流、货币贬值、进口成本增加，输入性通胀高企，民生和市场稳定受到威胁。

阿根廷国家统计与人口普查研究所数据显示，2023年前11个月阿根廷累计通胀率达148.2%。阿根廷中央银行预计，该国2023年通胀率将达189.2%。

为应对本币贬值、减少资金外流、抑制高通胀，阿根廷央行2023年连续六次加息，将基准利率从年初的75%上调至133%。巴西、哥伦比亚、墨西哥、智利、秘鲁等国的基准利率目前也仍维持在较高水平。

高利率还导致以美元计价的外债偿付利息增加，使拉美国家融资成本居高不下，进一步抑制拉美经济活力。阿根廷等外债总额较高的国家面临债务违约风险。

拉加经委会指出，拉美国家公共债务处于较高水平，高利率环境以及经济放缓导致税收下降，使得财政政策空间受限，公共支出捉襟见肘。随着投资减少、创造就业的动力减弱，拉美国家的宏观经济政策面临不小挑战。

中拉合作为拉美化解经济困局注入新动力

2023年，中拉各领域务实合作稳步推进，经贸合作成果丰硕，为助力拉美国家化解经济困局、促进当地可持续发展贡献积极力量。

2023年，厄瓜多尔和尼加拉瓜相继与中国签署自贸协定。洪都拉斯与中国建交不到4个月便与中国开启自贸协定谈判。2023年11月，中国和乌拉圭重申将致力于推动自贸伙伴关系建设。

中拉金融合作也取得实质性进展。中国与巴西签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，阿根廷政府宣布使用人民币结算从中国进口商品贸易，阿央行宣布批准该国金融机构开设人民币储蓄账户，玻利维亚联合银行启动人民币交易业务，中国巴西贸易首次实现人民币全流程闭环交易……中拉资金清算安排和支付结算渠道不断完善，为双边贸易投资提供更多便利。

投资方面，中国对拉直接投资领域更趋多元。拉加经委会指出，中国企业日益转向采掘和自然资源加工类以外的投资项目，这对提高拉美对华出口产品附加值以及技术和知识含量十分重要，将对中拉贸易产生重大影响。

智利塔拉帕卡大学经济学家费尔南多·卡夫拉莱斯认为，如今中国已不再只是拉美重要的出口市场，中国正成为拉美经济活动的积极推动力量。（参与记者：闫亮、卞卓丹、王钟毅、吴昊、朱雨博、廖思维、周永穗、席玥）

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