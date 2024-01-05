新华社北京1月5日电 以色列国防部长约亚夫·加兰特4日公布以军在巴勒斯坦加沙地带作战“第三阶段”的构想，同时谈及巴以冲突结束后加沙地带的管理问题。

同一天，美国国务卿安东尼·布林肯启程前往中东地区，按日程将与多国领导人会晤。舆论认为，布林肯出访显现美国对中东地区冲突升级的担忧。

这是1月4日从加沙边境以色列一侧拍摄的加沙北部遭袭情况。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

作战“新阶段”

加兰特4日在一份声明中公布以军在加沙地带作战“新阶段”的军事部署，包括在加沙北部开展更精准打击、在加沙南部进一步追踪巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人等。

他在声明中说，以军在加沙北部的军事行动将包括突袭和摧毁巴勒斯坦武装组织地道、开展空中和地面打击、出动特种部队等。在加沙南部，以军行动重点将放在“消灭”哈马斯领导人和解救被哈马斯扣押的约130名人员。

不过，加兰特没有透露以军作战何时过渡到“第三阶段”。以色列政府新闻办公室当天发表声明说，以方第三阶段作战目标是削弱巴勒斯坦武装组织在加沙地带的剩余势力。

这是1月4日从加沙边境以色列一侧拍摄的加沙北部遭袭情况。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

多家媒体报道，以色列正承受国际社会要求其降低军事行动强度的压力，同时面临国内巨额战时预算的挑战。

加兰特发表声明当天，以军继续轰炸加沙南部汗尤尼斯等地。加沙地带卫生部门通报，以军4日行动导致加沙地带中部和南部至少20人死亡，包括9名儿童。

加沙地带卫生部门3日数据显示，自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过2.2万人死亡、超过5.7万人受伤。

1月3日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军空袭后的建筑废墟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

冲突扩大化？

多家媒体报道，自以军2日空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊的哈马斯办公室、打死哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里等6人后，国际社会对本轮巴以冲突在中东地区引发更大范围冲突的担忧越来越大。

黎巴嫩真主党、叙利亚和伊拉克两国亲伊朗的民兵组织、也门胡塞武装等近期以“支持巴勒斯坦”为由加强了与以色列的军事对抗。以色列方面迄今既没有证实也没有否认发动2日的空袭。黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉3日说，真主党“不会保持沉默”。

1月2日，人们聚集在黎巴嫩贝鲁特南郊的以色列无人机袭击现场。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

美国国务院发言人马修·米勒4日说，巴以冲突“蔓延到加沙以外不符合任何人的利益”。按照他的说法，布林肯将访问以色列、约旦、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、埃及等国，讨论各方为避免冲突升级可以采取的措施。

米勒披露，除了讨论推动加沙地带人道主义援助，美方还寻求在冲突后加沙地带管理等敏感问题上取得进展。他坦承：“我们没指望访问中的每一场会谈都很轻松。”

以色列防长加兰特4日在声明中说，本轮巴以冲突结束后加沙地带的民事事务将由巴勒斯坦人管理，但以方不会允许哈马斯控制加沙地带或对民众构成安全威胁，因此以方将保留在加沙地带的“行动自由”。（郑昊宁）

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