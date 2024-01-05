新华社北京1月5日电（记者马卓言、朱超）应国家主席习近平邀请，马尔代夫共和国总统穆罕默德·穆伊兹将于1月8日至12日对中国进行国事访问。外交部发言人汪文斌5日在例行记者会上应询介绍了穆伊兹总统此访有关安排。

“此访是穆伊兹总统就任以来对外国进行的首次国事访问。”汪文斌说，习近平主席将为穆伊兹总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行正式会谈，并共同出席合作文件签字仪式。李强总理、赵乐际委员长将分别会见穆伊兹总统。

汪文斌表示，中国和马尔代夫友好源远流长。中马建交52年来，两国始终相互尊重、相互支持，树立了大小国家平等相待、互利共赢的典范。2014年，习近平主席对马尔代夫进行历史性国事访问，双方一致同意建立中马面向未来的全面友好合作伙伴关系。10年来，中马关系深入发展，双方共建“一带一路”和各领域务实合作取得丰硕成果，两国传统友谊不断深化。

“当前，中马关系站在新的历史起点上。相信通过此访，两国元首将为中马关系发展作出战略规划，推动中马关系迈上新台阶。”汪文斌说。

(责编：曹欣悦、杨光宇)