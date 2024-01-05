新华社东京1月5日电（记者钱铮）日本农林水产省5日说，岐阜县一家农场当天确认发生高致病性禽流感疫情。这是日本中部地区在从去年秋冬季节开始的禽流感流行季暴发的第一起疫情，也是全国在该禽流感季报告的第6起疫情。

据农林水产省5日发布的新闻公报，发生禽流感的农场位于岐阜县山县市，该农场共饲养了约5万只肉鸡。岐阜县有关部门4日接到该农场家禽死亡数增加的报告，随即对农场进行了现场检查，之后的检测结果确认死禽感染了高致病性禽流感病毒。

农林水产省说，将扑杀这家农场饲养的所有家禽并焚烧掩埋，并将农场周边半径3公里以内范围划为“移动限制区域”，半径3至10公里范围划为“搬出限制区域”。对“移动限制区域”内农场，要尽快实施检查以确认是否有禽流感发生。

根据日本《家畜传染病预防法》，确认发生高致病性禽流感后要设置“移动限制区域”和“搬出限制区域”。“移动限制区域”内的家禽尸体、有可能导致病原体扩散的物品等都限制移动，“搬出限制区域”内农场的禽类和蛋类产品不能运输到区域外。

农林水产省说，为防止疫情扩大，将在发生疫情农场周边强化消毒措施，在主要道路设置消毒点，并向当地派遣流行病学调查小组进行调查。

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