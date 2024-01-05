新华社日内瓦1月5日电 世界气象组织4日发布公报说，来自阿根廷的塞莱丝特·绍洛从2024年1月1日起担任世界气象组织秘书长，成为该组织首位女性秘书长和首位来自南美国家的秘书长。

绍洛从2014年起担任阿根廷国家气象局局长，并曾任世界气象组织第一副主席。2023年6月，她在4年一度的世界气象大会上被任命为世界气象组织新一任秘书长。

公报说，绍洛将指导世界气象组织实现其愿景，让所有国家，特别是最脆弱国家，更能抵御极端天气、气候变化以及其他环境事件。她还将领导世界气象组织致力于将科学成果转化为对社会的最佳服务。

“气候变化是我们这个时代最大的全球威胁，而日益严峻的不平等加剧了其影响。”公报援引绍洛的话说，“我来自全球南方，我强烈意识到需要做更多事情来优先考虑最弱势群体的需求”。

绍洛表示，她的优先事项之一是加强世界气象组织在区域层面的工作，助力各国增强国家气象和水文服务的能力。她还将致力于在落实联合国全民早期预警倡议等方面与其他联合国机构、私营部门等保持密切合作。

世界气象组织上一任秘书长彼得里·塔拉斯来自芬兰，他的任期于2023年年底结束。

(责编：王禹蘅、崔越)