2023年12月29日，中国制造公交车在乌兰巴托苏赫巴托广场展示。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托12月29日电 （记者霍文）29日上午，中国出口蒙古国首批35辆公交车在首都乌兰巴托市苏赫巴托广场展示，预计这批公交车3日后即投入首都乌兰巴托市政交通运营。

当天乌兰巴托市大雪纷纷，市民们仍饶有兴趣地前来观看刚刚从中国进口的公交车。有的市民带着老人孩子前来体验新公交车，有的市民站在车前与公交车合影。首都公交公司人员向市民介绍此款公交车的各种优点，包括专门为残疾人配备的专用上车通道等设施等。

据悉，这是蒙古国首次进口欧五标准的公交车。蒙古国首都乌兰巴托将从中国进口600辆宇通客车，用于市政公共交通运营。首批35辆公交车28日从内蒙古二连浩特公路口岸进入蒙古国扎门乌德，当日启程前往乌兰巴托。

近几年，蒙古国从中国进口了电动公交和燃油等多批次公交车。今年1月9日，中国出口蒙古国的224辆公交车陆续从内蒙古二连公路口岸出境。2020年以来，中国制造双层电动大巴和普通电动公交车陆续进入乌兰巴托市，一直活跃在乌兰巴托市和平大街等主干道路，已成为城市的一道亮丽的风景线，尤其是双层电动大巴以其美观和舒适深得当地市民的青睐。

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