人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国出口蒙古国首批35辆公交车在乌兰巴托展示

2023年12月29日17:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

2023年12月29日，中国制造公交车在乌兰巴托苏赫巴托广场展示。人民网记者 霍文摄
2023年12月29日，中国制造公交车在乌兰巴托苏赫巴托广场展示。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托12月29日电 （记者霍文）29日上午，中国出口蒙古国首批35辆公交车在首都乌兰巴托市苏赫巴托广场展示，预计这批公交车3日后即投入首都乌兰巴托市政交通运营。

当天乌兰巴托市大雪纷纷，市民们仍饶有兴趣地前来观看刚刚从中国进口的公交车。有的市民带着老人孩子前来体验新公交车，有的市民站在车前与公交车合影。首都公交公司人员向市民介绍此款公交车的各种优点，包括专门为残疾人配备的专用上车通道等设施等。

据悉，这是蒙古国首次进口欧五标准的公交车。蒙古国首都乌兰巴托将从中国进口600辆宇通客车，用于市政公共交通运营。首批35辆公交车28日从内蒙古二连浩特公路口岸进入蒙古国扎门乌德，当日启程前往乌兰巴托。

近几年，蒙古国从中国进口了电动公交和燃油等多批次公交车。今年1月9日，中国出口蒙古国的224辆公交车陆续从内蒙古二连公路口岸出境。2020年以来，中国制造双层电动大巴和普通电动公交车陆续进入乌兰巴托市，一直活跃在乌兰巴托市和平大街等主干道路，已成为城市的一道亮丽的风景线，尤其是双层电动大巴以其美观和舒适深得当地市民的青睐。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】
(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部