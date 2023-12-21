人民网开罗12月21日电 （记者黄培昭）由中建集团主办、中建埃及分公司承办的中埃建筑可持续发展论坛20日在埃及新首都钻石酒店举行。埃及住房部发言人阿穆尔·卡塔布、住房和建筑国家研究中心副主席赛义德·谢贝尔、新首都城市发展管理委员会主席哈立德·阿巴斯、DAR监理公司CBD项目总监巴纳、中建埃及分公司董事长常伟才出席活动。

艾因夏姆斯大学可持续发展卓越中心主任艾哈迈德·阿瓦迪、NUCA(埃及住房部下属的新城开发局)代表、埃及著名建筑设计院PINNACLE主席谢利夫·萨利姆、SHAKER设计院设计经理，Income（代理公司）公司代表、霍尼韦尔公司、中建西南院、中建钢构北非公司、华为、中航国际、中国能建、中港湾、中国西电等建筑领域相关单位代表共计100余人参加活动。

赛义德·谢贝尔、阿穆尔·卡塔布、哈立德·阿巴斯分别致辞。他们指出，埃中两国在建筑可持续发展领域取得了丰硕的合作成果，感谢中建埃及分公司通过举办中埃建筑可持续发展论坛，为埃中建筑业各方提供交流合作的平台，祝愿论坛成功举办。作为可持续发展的共同伙伴，他们希望埃中携手并进共同建设好埃及新首都、阿拉曼新城等更多项目，推动埃中建筑可持续发展取得更大的成就。

常伟才指出，埃及拥有丰富的建筑资源，政府高度重视建筑业的发展，中埃两国在建筑可持续发展领域有着广泛的合作空间和互补优势。希望本次活动能够为中埃建筑领域的交流合作开辟新的视野和契机，为埃及的建筑业可持续发展贡献力量。

“我曾多次到访埃及新首都CBD项目，见证了中国建筑在沙漠里建造新城的奇迹。”埃及今日消息报记者指出，“在项目实施过程中，中建不仅在埃及应用推广了超高层、智慧建造等技术，同时积极响应绿色环保、节能减排号召，采取了一系列绿色建造措施。”

论坛过程中还举行了《中国建筑服务埃及可持续发展报告（2022-2023）》发布仪式，观看了中建集团“鲁班工匠计划”全球宣传片、《智慧建造》《建证幸福》宣传视频，常伟才、阿穆尔·卡塔布、巴纳、穆罕默德·法鲁兹共同启动报告发布。

论坛还设置了建筑企业展会，共计12家中埃建筑企业参展。本次论坛还举办“中埃青少年建筑绘画大赛”的优秀作品展，这些作品主题鲜明、精彩纷呈，展现了中埃中小学生眼中的埃及新首都的现代图景，反映了他们心中的中埃友谊与美好未来。其中，不少作品还巧妙地融入了中埃两国的传统文化元素，生动展现了中埃两国文化的交融与互鉴，是对两国深厚友谊的有力见证。

本次活动是中建集团“鲁班工匠计划”品牌活动之一，是中埃建筑领域的一次重要交流活动，旨在推动高质量共建“一带一路”，推动中埃两国建筑业携手并进、共同发展。中建埃及分公司、CBD项目相关负责人、中埃媒体代表等共计100余人参加论坛活动。

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