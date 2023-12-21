与会人员合影。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳12月20日电 （记者李强）12月20日，欧亚国际研究协会联合阿斯塔纳国际大学、中国研究者协会、新亚欧陆海联运通道研究院，举办“哈中关系发展中的‘一带一路’倡议”学术研讨会。中国驻哈萨克斯坦大使馆公使衔参赞邢芳芳、阿斯塔纳国际大学校长伊尔萨利耶夫，欧亚国际研究协会主席科日洛娃、中国研究者协会主席迈格尔迪诺夫等出席此次活动并致辞。

邢芳芳表示，哈萨克斯坦是欧亚地区大国，是“一带一路”倡议的首倡之地，在共建“一带一路”合作中具有特殊重要地位。十年来，在中哈元首的战略引领和亲自推动下，中哈共建“一带一路”先行先试，不断加强政策沟通，稳步推进设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，已成为构建人类命运共同体的成功标杆，在地区和全球范围内发挥着重要示范和引领作用。中哈30天互免签证协定正式生效，鲁班工坊成功在哈试运行，双方互设文化中心协定顺利签署，相信随着明年哈萨克斯坦在华举办旅游年，两国人文交流还将“更上一层楼”。

邢芳芳指出，欧亚国际研究协会、中国研究者协会和新亚欧陆海联运通道研究院都是研究中哈关系的重要智库，期待各位专家学者发挥独特纽带作用，为推动共建“一带一路”合作和中哈友好关系发展贡献更多力量。

此次研讨会期间，还推介了3本有关“一带一路”问题研究的学术书籍，分别为《“一带一路”倡议：从理念到实践》《中国“一带一路”倡议与哈萨克斯坦的地缘经济利益》《哈萨克斯坦与中国“一带一路”倡议：合作十年卓有成效》。

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