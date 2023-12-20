宋学军参赞致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托12月20日电（记者霍文）19日晚，携手并进 共绘蓝图——蒙古国中华总商会2024迎新晚会在乌兰巴托举行。中国驻蒙古国大使馆经济商务参赞宋学军、警务联络官兼领侨处主任石永斌、驻扎门乌德总领馆商务领事乌兰巴根、蒙古国中华总商会会长张义波、蒙古国雇主联盟副主席钢巴特尔、蒙古国商业理事协会主席图门朝格特以及在蒙中资企业、华人华侨代表200余人参加。

张义波在致辞中表示，2023年总商会的工作取得了较好成绩。这些成绩的取得，离不开驻蒙古使馆的指导及各理事、会员单位及全体同仁的大力支持。2024年总商会将抓住机遇，砥砺前行，努力做好各项工作，致力于增进中蒙友谊和经贸关系的发展，积极响应国家向北开放政策，践行“一带一路”倡议，愿与中蒙社会各界共同努力、友好合作、资源共享、凝聚共识、共谋发展、共创美好未来。

宋学军在致辞中表示，蒙古国中华总商会在支持中蒙两国建设发展、规范在蒙中资企业经营、维护中企合法利益方面做出了杰出贡献。明年中蒙两国关系将迎来重要时间节点，经贸合作将进入新的发展时期。希望总商会全体会员以此为契机，团结一致、积极进取，不断拓宽合作领域，开发更多合作项目，在实现自身成就的同时，为中蒙两国经贸合作贡献力量，推动中蒙关系更加快速、稳定地发展。

迎新晚会上，与会嘉宾举杯同庆这难得的欢聚时刻。舞蹈《奇美》《茶韵》、歌曲《我和我的祖国》《中蒙友谊之歌》、器乐合奏《神话》、呼麦表演《故乡》等精彩文艺表演和抽奖活动，一次次将晚会推向高潮。在欢快的气氛中，中蒙两国与会人员亲切交流，互相祝福。晚会在《难忘今宵》的集体合唱中，在欢声笑语中圆满结束。

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