在建材家装展区，中外企业代表洽谈交流。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜12月20日电 （记者张志文、任皓宇）12月19日，第十五届中国（阿联酋）贸易博览会在阿联酋迪拜世界贸易中心开幕。本次展会为期3天，共有来自广东、浙江、江苏、山东等16个省市的近2500家外贸企业出海参展，展厅占地面积达7万平方米，展位规模近3500个。

据介绍，本届展会优选在市场规模、上下游匹配度、持续增长潜力等方面极为突出的8大行业板块，采用8大主题专业展组成1场中国出海品牌联展的方式办展，涵盖BDE建材家装展、HOMELIFE家居礼品展、ABC孕婴童展、INTEX纺织服装展、AES家用电器与消费电子展、TIN工业装备和零部件展、PPP塑料印刷包装及食品加工设备展、以及PNE电力新能源展等，成为中国品牌在中东市场的一次大规模“集体亮相”。

此次展会的另一特点是创新办展模式，采用数据驱动的数字化展览模式，充分发挥数字化、专业化、平台化和国际化优势，实现了展会数字化办展、展商数字化参展、买家数字化逛展的全链路数字化体验，为中国出口企业与地区国际卖家提供了“展前30天数字展览+3天线下展览”的双线融合参展模式。

展会承办方浙江米奥兰特国际会展公司董事长潘建军表示，经过多年发展，中国（阿联酋）贸易博览会成为加深双方交流合作的有效平台。“期待能更好发挥平台作用，助力双方贸易更加顺畅发展。”

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