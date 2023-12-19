驻波兰大使孙霖江致辞。人民网记者 禹丽敏摄

人民网波兰12月18日电（记者李增伟、禹丽敏）12月17日，驻波兰使馆与波兰媒体协会在华沙“科技工作者之家”礼堂共同举办“中波友谊之夜”新年音乐会。驻波大使孙霖江、波媒体协会主席特拉奇克和波政府官员、前政要、各界友好人士以及在波华人华侨、中资企业、留学生代表300余人相聚一堂，以乐为媒，齐叙友谊、同贺新年。

孙霖江在致辞中表示，中波传统友谊源远流长，建交近74年以来始终坚持政治上平等相待，经济上互利共赢，文化上交融互鉴，双边关系保持健康平稳发展，为两国人民带来了实实在在的利益。展望未来，中波关系站在新的历史起点上，面临无限的合作空间和潜力，不断焕发出新的生机与活力。只要我们心往一处想、劲往一处使，两国友谊之树定能结出累累硕果。音乐是一种超越语言和国界的艺术形式，它能够唤起我们内心深处的共鸣，传递情感和理解。我们不仅要通过音乐的语言来庆祝新年，更要通过音乐的力量来弘扬中波友谊。

音乐现场乐曲悠扬、高潮迭起、气氛热烈。《梁祝—化蝶》等中国旋律以提琴、钢琴等西洋乐器重新演绎，组成中西对话、融汇古今的听觉盛宴。波兰经典玛祖卡舞曲二重奏《塔杜施先生》让观众沉浸式感受国家危难之际波兰民族的昂扬斗志和悲壯淋漓的爱国情。波兰流行乐队百福乐团动情演唱了《波兰人、中国人都是一家人》等原创中文歌曲，歌声优美动人、歌词感人至深，激荡起中波友好、命运与共的情感共鸣。两国艺术家还联袂演唱多首歌剧经典曲目，高超的唱功和精彩的表演让观众深深陶醉，喝彩连连。音乐会在波兰著名小提琴家瓦迪姆·布罗德茨基悦耳悠扬的琴声中落下帷幕，现场观众对演出赞不绝口，祝愿中波友谊历久弥新。

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