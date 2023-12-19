开机仪式 。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳12月18日电（记者李强）12月18日，人民日报电子阅报栏哈萨克斯坦落地开机仪式在阿斯塔纳举行。中国驻哈萨克斯坦大使馆公参王涛、人民日报数字传播研究中心主任宋明霞、中国贸促会驻哈萨克斯坦代表处首席代表陈鸿强、中国石油（哈萨克斯坦）阿克纠宾公司驻阿斯塔纳办事处主任肖贵平及哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克等出席此次活动并发言。

王涛表示，今年是共建“一带一路”在哈首倡 10周年。10年来共建“一带一路”已从“星星之火”发展到“燎原之势”，成为当今世界规模最大的国际合作平台。在两国元首战略引领下，中哈不断加强政策对接，稳步推进设施联通、资金融通、贸易畅通和民心相通，取得一系列丰硕合作成果，给两国人民带来实实在在的利益。推动中哈人文交流、促进两国民心相通，需要各方共同努力。应认真把握中哈关系发展的历史机遇，坚定文化自信，推动人文交流，不断唱响中哈友好主旋律，利用好人民日报电子阅报栏这一媒体平台，为中哈关系开启又一个“黄金三十年”和构建世代友好、高度互信、休戚与共的命运共同体作出新贡献。

宋明霞说，国际化是人民日报电子阅报栏的拓展方向，以特有的屏媒优势向世界讲述中国故事，展示中国形象。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，哈萨克斯坦是首倡之地，实现人民日报电子阅报栏落地哈萨克斯坦具有重要意义。我们首次开发了中英哈三语电子阅报栏，希望通过这个传播平台，展示中哈共建“一带一路”十年来的精彩故事和累累硕果，继续谱写中哈互利共赢、人民相知乡亲、文明互学互鉴的新篇章。

哈纳特·拜塞克指出，信息畅通是促进经贸合作的基础，人民日报电子阅报栏的落地，为哈萨克斯坦的企业家们提供一个可靠的，能深入了解中国市场的平台，为哈萨克斯坦民众提供了通过一手信息了解中国发展的机会，为双方企业带来更多的商机和合作空间，也为双方的合作提供了更多的动力和机遇，同时也将成为哈中两国经贸合作的有力助推器，进一步增进两国民众之间的交流与了解，促进经贸合作的深入发展。

人民日报电子阅报栏是人民日报数字化发行的平台，肩负开拓党报数字化发行阵地的重任。历经14年发展，人民日报电子阅报栏已经覆盖全国20多个省份，拥有1.7万个点位，日均影响受众过千万，年互动点击率过亿。目前，人民日报电子阅报栏已在新西兰、泰国、澳大利亚、日本、印尼等国家陆续布设。

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