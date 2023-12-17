当地时间12月15日晚，巴西里约热内卢市议会在议会大厅举行隆重仪式，向一批为推动巴西和中国友好合作做出突出贡献的机构、团体和个人授予“杰出贡献奖”。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢12月15日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月15日晚，巴西里约热内卢市议会在议会大厅举行隆重仪式，向一批为推动巴西和中国友好合作做出突出贡献的机构、团体和个人授予“杰出贡献奖”。

此次获奖的有人民日报社、新华通讯社、中央广播电视总台等中国媒体在巴西常驻机构，里约热内卢天主教大学孔子学院等团体和机构，以及中国海油巴西公司总经理、中国-巴西企业家委员会中方主席黄业华和巴西里约华人联谊会会长陈秉文、巴西中国浙江商会会长郑侠茂、巴西康桥博智传媒公司总经理陈翔广、里约中国国际学校总校长袁爱萍等热心两国文化交流的人士。

颁发巴中“杰出贡献奖”倡议由里约市议员卢西亚娜·诺瓦伊斯提出，里约市议会经过表决后决定举行授奖仪式。诺瓦伊斯在致辞中表示，如今巴中两国友好合作在政治、经济、文化和教育等领域持续加强，为相互之间的经验交流和文化合作提供了日益增多的机会，双方都从这种交流合作中广为受益。

中国驻里约总领事田敏在致辞中表示，近年来越来越多的巴西朋友对中国、中国语言和文化产生浓厚兴趣，积极投身中巴友好合作和各项交流。在中巴友好人士推动、参与下，里约中文教育蓬勃发展，从小学、中学到大学，以及各行各业，到处都有巴方各年龄层人士努力学习中文的身影，有力促进了双方人文交流、文明互鉴、民心相通。

在仪式上获得“里约市荣誉市民”称号的黄业华表示，这份荣誉体现了里约市民对中海油等中国企业的高度认可。明年适逢中巴两国建交五十周年，我们会继续努力架起两国经济发展、文化交流、社区建设的桥梁，共同谱写两国人民友好新篇章。

近年来，巴西联邦政府将8月15日定为“中国移民日”，里约州议会和市议会相继将8月8日和9月28日设立为“中国-里约友好日”和“里约中文日”。今年8月15日，里约州议会为庆祝两国建交49周年、“中国移民日”和2023“中国—里约友好日”，曾表彰了人民日报社拉美中心分社等一批为促进中巴双边友好交往做出贡献的机构和个人。

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