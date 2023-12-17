来自北京大学、美国弗吉尼亚大学的中美青年乒乓球运动员进行表演赛。人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿12月16日电 （记者李志伟）中国驻美国大使馆日前举办中美“乒乓外交”52周年纪念活动。中国驻美国大使谢锋出席并致辞，北京大学副校长方方、美国国际奥委会国际部主任乔罗斯兰、美中关系全国委员会副会长白莉娟、美国乒乓球协会主席查尔，以及300多名美国各界嘉宾参加。

谢锋表示，半个世纪过去了，“乒乓外交”的历史经验和指导意义历久弥新，继续给我们以启迪。一是把握大势，坚持战略引领。二是厚植民心，推进人文交流。三是相互尊重，发扬体育精神。

谢锋强调，当前中美关系正处在新的十字路口。时代呼唤我们从“乒乓外交”汲取智慧和力量，让中美关系稳下来、好起来，实现健康、稳定、可持续发展，让两国人民放心、让世界安心。

乔罗斯兰表示，乒乓外交体现了体育的力量。让我们培育友谊、建立互信，团结起来为世界和平贡献力量。

1972年接待中国乒乓球队回访美国的白莉娟表示，1971年美国乒乓球队访华不仅是我人生的转折点，更是中美关系的转折点。“乒乓外交”的历史经验证明，美中两国虽然文化传统、社会制度不同，但完全可以相互尊重、和平相处。

亲身参与“乒乓外交”的美国前乒乓球队成员康妮·史维利斯和戴尔·史维利斯夫妇分享了他们的经历和感受。他们表示，曾经认为中国运动员是遥不可及的传奇，但经过相处成为了亲密的朋友，美中两国人民完全可以成为朋友，而不应该成为敌人。希望年轻一代传承“乒乓外交”精神，加强沟通交流，共同成长进步。

在活动现场，美国乒乓球运动员与北京大学的乒乓球运动员进行了男单、混双、男双、女双等多场精彩的表演赛。驻美使馆还准备了“乒乓外交”52周年主题纪念蛋糕。

北大乒乓球队代表团此次访美，在华盛顿、旧金山参加中美“乒乓外交”52周年纪念活动。之后，他们将在洛杉矶参加美国乒协主办的美国公开赛。

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