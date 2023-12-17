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中资机构广泛参与“清洁阿联酋”活动

2023年12月17日11:21 | 来源：人民网-国际频道
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中方志愿者在捡拾沙漠中的垃圾。人民网记者 张志文摄
中方志愿者在捡拾沙漠中的垃圾。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜12月16日电 （记者张志文）12月16日，第22届“清洁阿联酋”公益环保活动在迪拜落下帷幕。当日，由阿联酋中国商会组织的近百名驻阿中资机构志愿者，同当地民众共同在迪拜马蒙沙漠自然保护区清洁沙漠。

中国贸促会驻海湾地区代表处首席代表、阿联酋中国商会秘书长赵丽艳对记者表示，沙漠不仅是特色景观，也有很多可供开发利用的宝贵资源。“我们组织中资企业积极参与清洁沙漠公益活动，希望以此改善周边环境，吸引更多社会力量关注环保，为构建绿色生态的地球环境贡献中资企业的力量。”

承办此次活动的中国移动国际中东与非洲区总经理王羿洲对记者说，希望中资企业更多参与到阿联酋当地的环保行动中来，推广可持续发展理念，加强环保意识，将绿色发展的理念根植于心、践之于行。

“清洁阿联酋”活动由非营利组织“阿联酋环境集团”发起，得到阿联酋气候变化与环境部等部门的支持。本届活动自12月5日起在阿联酋全境的7个酋长国组织集体清洁，旨在提升环境保护意识、传递绿色发展理念。

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(责编：王禹蘅、吴成良)

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