人民网华沙12月13日电 （记者李增伟）由布加勒斯特中国文化中心、辽宁省文化和旅游厅共同主办的“山海有情 天辽地宁”辽宁文化和旅游周12日在罗马尼亚首都布加勒斯特开幕。中国驻罗马尼亚大使韩春霖、罗前驻华大使伊斯蒂乔亚，以及罗文化、经济、旅游等政府部门和媒体代表、华人华侨等近百人参加开幕式。

韩春霖表示，此次辽宁文化和旅游周将为罗马尼亚朋友提供一个了解辽宁，了解中国的窗口。弘扬友谊，加强合作始终是中罗双边关系的主旋律，期待双方继续深化在文化、体育、教育、旅游等领域的交流合作，助推两国关系迈上新台阶。

伊斯蒂乔亚在讲话中肯定了布加勒斯特中国文化中心在促进两国人文交流方面的重要角色。他希望中心将来能够多举办类似活动，吸引罗马尼亚民众亲身体验中国文化。

辽宁省文化和旅游厅一级巡视员赵奎伟欢迎各界朋友来到中国文化中心体验辽宁文化和旅游周丰富多彩的活动，期盼未来能够有更多的罗马尼亚朋友像走亲戚一样，到中国、到辽宁去旅行、去交流。

布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波表示，本次活动让罗马尼亚朋友对辽宁省有更加深入的了解，将进一步推动中罗两国文化和旅游领域的务实合作。他希望通过中国文化中心的平台和窗口，让罗马尼亚朋友可以更多了解中国文化，从而增进两国人民的相互了解和友谊。

开幕仪式上，辽宁省歌舞团的艺术家为观众带来了《茉莉花》《花好月圆》《尕妹子》等精彩的民乐和舞蹈表演。生动的旋律，优美的舞姿赢得了观众们的阵阵掌声。辽宁省文化艺术研究院的非遗大师在现场演示了非物质文化遗产烙画、皮影的制作技艺，观众现场积极参与体验。辽宁省图书馆与文化中心合作设置了辽宁书架，近500余册图书为罗马尼亚读者更好的了解辽宁、了解中国提供了窗口。随后，观众们参观了由辽宁省图书馆精心设计制作的《中国汉字发展史》图文展览，大家纷纷在展览的主题背景墙前打卡留影，期待将来有机会去中国、去辽宁亲身感受中国文化的魅力。

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