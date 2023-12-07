人民网米兰12月6日电 （记者郑彬）日前，由中国建设银行与意大利官方信用保险公司SACE共同举办的遇“建”意大利：2023意大利·中国冰雪产业对接会在米兰举行。此次活动共吸引了来自两国60多家冰雪运动方面的龙头企业及相关领域的专家学者参加，通过线上和线下的方式，共同探讨中意在冰雪产业领域的发展趋势和现状，并展望未来合作的广阔前景。

米兰不仅是意大利著名的“时尚之都”，也是全球冰雪运动和产业发展的重镇。作为2026年冬季奥运会的主办城市之一，米兰从北京手中接过了奥运火炬，也将为两国在相关领域的合作注入新的动力。两国友好互善的优秀传统在奥运圣火的交接中意蕴更加丰富，双方加强冰雪产业对接，深挖产业合作机遇可谓正当其时。

中国驻米兰总领事馆经济商务参赞耿协威在致辞中表示，中意两国在冰雪产业合作上有着深厚基础和广阔前景。明年中意将迎来互建全面战略伙伴关系20周年。作为双边经贸关系的重要参与者和促进者，两国金融界、工商界、体育界应继续保持密切合作，共同推动包括冰雪产业在内的各产业创新链、资金链、人才链深度融合，为促进中意合作做出更大贡献。

中国建设银行国际业务部总经理孙剑波则表示，中意相继举办冬奥会将为两国冰雪产业合作提供新的机遇。冰雪产业的可持续、高质量发展离不开金融的有力支撑，建设银行愿积极发挥集团综合优势，立足区域资源禀赋，通过不断创新金融产品和服务，助力中意冰雪产业蓬勃发展。

意大利SACE首席业务官博纳德·阿托利卡认为，2022年北京冬季奥运会的成功举办，为意大利带来了宝贵的经验。作为2026年米兰—科尔蒂纳丹佩佐冬奥会的主办地，意大利将把握这一难得的契机，与中方携手搭建平台，进一步推动双方在城市、企业、文化等各领域间的合作，为两国在冰雪产业领域创造更多的机会。

作为冰雪运动和产业发展历史最悠久的国家之一，意大利在相关领域资源丰富、基础雄厚，特别是在重型设备制造、国际赛事组织、旅游资源开发、专业运动训练等方面具有显著优势。冰雪产业已成为意大利经济的重要组成部分和对外经贸合作的重要方向。据意大利对外贸易委员会数据显示，营收额方面，意大利在全球冬季市场上排名第六，同时也是冬季运动设备的世界十大出口国之一。

与此同时，冰雪产业在中国方兴未艾。北京冬奥会的成功举办极大促进了中国冬季运动和产业市场的蓬勃发展，并已基本形成了以冰雪体育、冰雪旅游、冰雪文化、冰雪制造为架构的产业雏形。根据相关统计，从北京冬奥会申办成功（2015年7月31日）至2021年10月，中国有近3.5亿人参与冰雪运动，“三亿人上冰雪”目标的实现极大激发了中国冬季运动市场的潜力。另据《中国冰雪产业发展研究报告（2023）》数据显示，2023年中国冰雪产业总规模预计将达到8900亿元人民币，到2025年则有望突破1万亿元。

在谈到中意在冰雪领域的合作前景时，黑龙江冰雪产业研究院院长张贵海表示，中意冰雪产业合作前景广阔、互补性强，双方之前已有很多成功的案例。在北京冬奥会全球采购中，很多意大利重装备成功进入了中国市场。意大利在冰雪运动品牌积累、技术积累、服务经验积累等方面处于领先地位。双方在冰雪运动普及、赛事组织和场馆管理运营等方面也有着巨大的合作潜力。中意双方应以冰雪为载体，沿着相关产业链，通过文化纽带衍生出产品、贸易、投资、金融等具体领域的合作，打造新的经贸合作增长点。

此次产业对接会是建设银行首次依托“建行全球撮合家” 跨境智能平台主办的冰雪主题跨境对接活动，并得到了河北省后奥运经济发展工作领导小组办公室、中国冰雪产业联盟的大力支持。与会者纷纷表示，冰雪产业作为中意两国特有的经济与文化纽带，必将成为双边经贸发展新的增长点。

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