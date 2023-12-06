边会上，中国银行迪拜分行与阿联酋大学研究团队联合发布了阿联酋首份企业可持续发展报告。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜12月6日电 （记者张志文、任皓宇）12月5日，《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）“绿色金融与气候应对：中国银行业的角色与机遇”边会在阿联酋迪拜举行。边会上，中国银行迪拜分行与阿联酋大学研究团队联合发布了阿联酋首份企业可持续发展报告。

中国生态环境部副部长赵英民在致辞中表示，气候变化是国际社会共同面临的严峻挑战，人类是命运共同体，唯有团结合作，共同应对。推动经济社会绿色低碳转型需要市场的力量，需要金融的深度参与，需要国际社会团结合作。中国愿和各方加强绿色金融和转型金融领域的合作，推动绿色金融发展，支持全球气候治理、生态环境保护和绿色低碳发展，为共建清洁美丽的世界做出更大贡献。

中国国家外汇管理局副局长陆磊在书面致辞中表示，中国人民银行、国家外汇管理局等金融管理部门是绿色金融发展的引导者和推动者，立足中国能源资源禀赋，统筹金融机构自律和监管部门他律，完善标准制定和强化监管约束，形成了一系列成功经验。中国金融管理部门将坚持高标准、开放性原则推动绿色金融体系建设。

亚洲基础设施投资银行副行长艾德明表示，亚洲基础设施投资银行赞赏中国在全球气候治理中所发挥的重要引领作用。他说，亚投行践行非常高的、国际化的标准，为亚洲等地区国家提供金融助力，以加速基础设施转型。

在主旨发言环节，中国银行风险总监刘坚东、中国工商银行副行长王景武、中国建设银行副行长王兵等以视频形式围绕“绿色金融和气候应对”进行了发言。

刘坚东表示，推动全球经济绿色低碳转型发展，是时代赋予金融业的共同责任与使命。近年来，中国银行对外强化国际交流，已签署或参加负责任银行原则（PRB）、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）等10余个绿色和及环境、社会和公司治理（ESG）相关倡议及机制，积极融入全球绿色治理；对内坚持绿色战略引领，持续完善绿色金融治理架构和政策体系，制定覆盖信用审批、绩效考核、风险缓释等13方面20余项配套措施，从战略层面为金融支持绿色发展提供有力支撑。

王景武表示，当前，国际社会在应对气候变化上正在形成广泛共识，金融机构要以前所未有的雄心和行动，积极应对气候变化，共谋人与自然和谐共生之道。为此，他建议各方凝聚绿色发展共识、加大绿色金融供给、强化风险防范、加强信息披露。

王兵表示，作为大型商业银行，建设银行致力于打造“全球领先的可持续发展银行”，持续增强绿色金融发展内生动力，不断扩大绿色金融品牌市场影响力，绿色成为了建设银行高质量发展的鲜明底色，重点从推动资产结构绿色转型，增强战略业务协同发展，加强绿色领域国际交流，防范气候风险等四方面开展了绿色实践。

世界经济论坛可持续金融负责人德里克·巴拉尔迪指出， 银行业需要全面地评估气候风险，合作在这一过程中尤为重要，中国现在是全球最大的绿色债券市场，有能力扮演各国发展绿色债券的榜样。

边会期间，发布了中国银行迪拜分行和阿联酋大学研究团队联合完成的《阿拉伯联合酋长国企业可持续发展报告》。该报告由中国银行迪拜分行行长潘鑫源与阿联酋大学商业和经济学院院长默罕默德·马迪共同发布。据介绍，该报告是阿联酋首份企业可持续发展报告，也是驻阿中资金融机构与驻在国高等院校间首次深度合作调研成果。

潘鑫源指出，中国银行和阿联酋大学真诚邀请和热烈呼吁更多企业、政府机构、学术团体包括广大中资机构参与进来，开展合作，携手推动经济社会绿色转型发展，共同谱写中阿“一带一路”绿色共建和生态文明建设新篇章。

默罕默德·马迪指出，中国在企业可持续发展报告方面走在世界前列，阿联酋也正在加快步伐，坚定履行可持续发展承诺。此次阿联酋大学研究团队与中国银行迪拜分行合作，通过人工智能等先进研究方法，从全球视角审视阿联酋企业可持续发展状况，将为开展国际交流合作创造有利条件。

在边会专题发言环节，中国建设银行迪拜国际金融中心分行总经理袁盛瑞，生态环境部环境与经济政策研究中心党委副书记胡军，中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜，中金公司阿联酋筹备组负责人理查德·索纳德迪，TCFD成员、中国银行业协会绿色信贷专业委员会首席专家刘瑞霞，普华永道中国金融业管理合伙人、碳中和行动联盟联合发起人及常务理事张立钧、中国新闻社副总编辑、中国新闻网总裁俞岚等嘉宾，分别从各自领域围绕银行业更好发挥绿色金融优势、助力应对气候变化展开交流。

此次边会由中国生态环境部环境与经济政策研究中心、中国银行业协会、中国新闻网主办，中国银行迪拜分行协办。

(责编：王禹蘅、常红)