人民网迪拜12月5日电 （记者管克江、任皓宇）12月5日是《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）能源主题日。当天上午，全球能源互联网发展合作组织（以下简称合作组织）在COP28《联合国气候变化框架公约》秘书处举办名为“全球能源互联网促进能源包容公正韧性转型”的主题活动。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国国家电网有限公司董事长辛保安致辞。人民网记者 任皓宇摄

合作组织主席、中国国家电网有限公司董事长辛保安出席活动并致辞。辛保安指出，气候问题是制约人类可持续发展的重大挑战，加快能源绿色低碳转型、应对气候变化已成为全球共识和共同行动。同时，能源发展正面临安全保供压力大、传统产业转型难、区域发展不平衡等诸多挑战。高质量推进能源转型，需要坚持系统观念，重点处理好安全与转型、发展与减排、存量与增量“三个关系”。

辛保安表示，全球能源互联网是新型能源体系的重要组成部分，将促进能源生产清洁化、能源消费电气化、能源配置广域化、能源业态数字化，有效统筹安全与转型、发展与减排、存量与增量的关系，为推动全球能源包容、公正、韧性转型提供了中国方案。

中国气候变化事务特使解振华表示，当前COP28正在紧张进行中，各方都认识到能源转型是唯一出路，但在如何实现转型问题上存在不同意见。能源转型需要全球性的合作。全球能源互联网发展合作组织为全球能源转型提出了比较科学的解决方案。希望各方行动起来，负起保护子孙后代福祉的责任，为经济、社会、环境、健康等系统性转型作出贡献。

联合国前副秘书长、COP28中国代表团高级顾问刘振民致辞。人民网记者 任皓宇摄

联合国前副秘书长、COP28中国代表团高级顾问刘振民致辞表示，中国政府高度重视应对气候变化工作，实施积极应对气候变化的国家战略。实践证明，中国已经走出了一条符合自身国情的绿色低碳高质量发展之路，用实际行动和卓越的成效为全球气候治理作出了贡献。近年来，合作组织在推进全球能源转型、应对气候变化等领域开展了大量卓有成效的工作，希望合作组织继续推动能源转型和国际合作，为加快绿色低碳发展、建设清洁美丽的世界作出更大贡献。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华通过视频方式致辞表示，我们正处于人类历史的决定性时刻。实现2030年可持续发展目标期限已过半，但只有15%的可持续发展目标按照预期进展。我们必须利用有限的剩余不多的时间来转变我们的发展模式，加快进展。能源是实现《2030年可持续发展议程》和《巴黎协定》目标的关键。全球能源基础设施互联互通将加快各国清洁能源开发，降低能源服务成本，为推动能源转型作出重大贡献。

联合国副秘书长兼西亚经济社会委员会执行秘书罗拉·达什提致辞。人民网记者 任皓宇摄

联合国副秘书长兼西亚经济社会委员会执行秘书罗拉·达什提表示，实现公正和包容性能源转型是一个艰巨的共同旅程。我们要将气候行动与治理中的可持续发展目标相结合，为最不发达国家和受冲突影响的国家量身定制可持续能源转型战略，关注社会公平。要通过共同努力，将能源行业转变为实现气候目标的解决方案，为所有人建设一个有韧性、可持续和繁荣的未来。

联合国副秘书长兼联合国开发计划署副署长徐浩良发表视频致辞表示，联合国开发计划署把可持续能源发展放在工作的重中之重，确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源，同时实现向可再生能源的转型。联合国开发计划署愿同合作组织及其他利益相关方在可持续发展领域继续合作。

世界气象组织副秘书长埃琳娜·马娜昂科娃致辞。人民网记者 任皓宇摄

世界气象组织副秘书长埃琳娜·马娜昂科娃表示，气候变化会影响到人类生活的方方面面，应对气候变化过程中必须要保障能源安全。各国的政府和企业在对电力行业脱碳的同时要注重提高能效，要有灵活性和多元性。

主题活动上，合作组织秘书长伍萱发布了《全球能源包容公正韧性转型——方案与实践》研究报告。该报告采用合作组织搭建的评估模型，提出以“三大协同”促进能源“三大转型”，即以清洁能源与化石能源协同、能源与产业协同、能源与气象协同促进能源包容、公正和韧性转型，构建安全、经济、智慧、绿色、开放的现代能源体系。中国国家电网有限公司相关负责人分享了推动新型电力系统建设实践案例。

主题活动的高峰对话环节。全球能源互联网发展合作组织供图

随后的高峰对话会环节中，马拉维能源部部长易卜拉欣·马托拉、联合国副秘书长兼欧洲经济委员会执行秘书塔蒂亚娜·莫尔切安、联合国副秘书长兼联合国项目事务署执行秘书达席尔瓦和联合国全球契约组织总干事桑达·奥佳博参加了讨论。

马托拉在发言中引用了中国古语“交得其道，千里同好；固于胶漆，坚于金石”。他表示，实现能源可持续转型，需要各国打造这样一个牢固的合作伙伴关系。当前，马拉维正致力于同地区国家建立电力互联互通。

塔蒂亚娜·莫尔切安表示，能源互联互通能够提高相关国家的韧性，也更可持续。实现能源互联互通需要建立相关政策和法律框架，通过人工智能等技术给予支撑，建立一个大数据平台等。

达席尔瓦说，欧洲很多国家的能源互联互通程度不高，如果能够加强联通，充分利用非洲丰富的太阳能资源，不仅可以大幅降低欧洲能源成本，也有助于非洲地区减贫。新兴技术，比如储能技术、智能电网、微电网等在这一过程中蕴含巨大机遇。

桑达·奥佳博表示，加强能源互联互通应调动私营部门积极性，通过消除投融资和创新等方面的阻碍，为私营部门在可再生能源方面进行大规模投资提供支持。

本次主题活动由合作组织合作总监程志强、联合国可持续发展解决方案网络主席杰弗里·萨克斯共同主持，并通过《联合国气候变化框架公约》秘书处网站、油管直播，吸引了来自联合国有关机构、区域及能源领域国际组织，中国、埃及、南非等有关国家政府以及能源电力企业方面的70余位嘉宾参与。

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